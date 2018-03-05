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Захарова жестко ответила по газовому конфликту с Украиной
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Захарова высказалась о газовом конфликте с Украиной 

Рамблер 6 часов назад
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что европейский газ для Украины оказался в четыре раза дороже российского.
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По словам Захаровой, политический бомонд Украины ведет свой народ к обрыву. А когда простые украинцы проснутся, они посадят своих правителей на кол.
«Десятилетиями политический бомонд Украины вёл народ к обрыву. Вёл радостно, раздавая бесплатный чаёк и печенья, обещания и проклятия в адрес России. И ведь они никогда на расскажут своему народу, что Европа считает Россию надежным энергопартнером, а в охваченные стихийным бедствием районы США не так давно был поставлен российский сжиженный газ. Не расскажут, потому что тогда украинцы очнутся и посадят своих правителей на кол. Всех на один», — написала Захарова в Facebook.
Ранее коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что компания намерена потребовать у «Газпрома» компенсацию в размере стоимости дополнительных закупок газа у европейских поставщиков.
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