Захарова высказалась о газовом конфликте с Украиной

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что европейский газ для Украины оказался в четыре раза дороже российского.

По словам Захаровой, политический бомонд Украины ведет свой народ к обрыву. А когда простые украинцы проснутся, они посадят своих правителей на кол.

«Десятилетиями политический бомонд Украины вёл народ к обрыву. Вёл радостно, раздавая бесплатный чаёк и печенья, обещания и проклятия в адрес России. И ведь они никогда на расскажут своему народу, что Европа считает Россию надежным энергопартнером, а в охваченные стихийным бедствием районы США не так давно был поставлен российский сжиженный газ. Не расскажут, потому что тогда украинцы очнутся и посадят своих правителей на кол. Всех на один», — написала Захарова в Facebook.