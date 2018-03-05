У Грудинина нашли золото в Швейцарии

Налоговая служба Швейцарии сообщила об 11 счетах Грудинина, в том числе в золоте

"Федеральная налоговая служба обратилась в швейцарские уполномоченные органы. Швейцарские коллеги сообщили нам, что у Павла Николаевича Грудинина, помимо двух счетов, о которых мы уже упоминали, в том числе на избирательном плакате, по состоянию на 31 декабря 2017 года в соответствии с той информацией, которую дала налоговая служба Швейцарии, было 11 счетов. Таким образом, у Павла Николаевича Грудинина по состоянию на 31 декабря было 13 счетов в швейцарском банке", — сказал он. Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин не сообщил в Центризбирком об 11 счетах в швейцарском банке. Об этом проинформировал журналистов в понедельник член ЦИК РФ Александр Кинев

"Из того ответа, который мы получили от наших коллег из Швейцарии, следует, что на разных счетах [Грудинина] разные финансовые инструменты присутствовали, в том числе один счет был открыт в виде драгоценных металлов, в скобках — золото", — указал член Центризбиркома.

Кинев добавил, что, "судя по той информации, которой обладает ЦИК", Павел Грудинин представил данные "о том, что у него нет иностранных счетов".

"Мы сейчас обладаем информацией о том, что на 31 декабря 13 счетов в швейцарских банках были, 13 января Павел Николаевич представил нам заявление, что их нет, но мы не имеем подтверждающих документов, что их нет", — подчеркнул член ЦИК.

Он отметил, что этот вопрос будет обсуждаться 7 марта за заседании ЦИК.