ЦИК направит письмо госканалам по вопросу дебатов

ЦИК направит письмо госканалам, чтобы в дебатах участвовали сами кандидаты

"Если они (кандидаты) считают, что то или иное мероприятие в рамках предвыборной кампании для них важнее, тогда надо просто честно отказаться, никого не отправлять… Не можешь — не приходи, отдай время тем, кто остался. У них больше будет времени и возможностей. Практически все, кроме представителя КПРФ, согласились с тем, что за оставшиеся две недели надо перестать пренебрегать законом и в дебатах на госканалах должны участвовать непосредственно кандидаты", — сказала Памфилова. ЦИК России направит письмо федеральным телеканалам, чтобы в дебатах участвовали только сами кандидаты президенты, в противном случае их время будет перераспределяться другим кандидатам, которые присутствуют лично, сообщила журналистам глава ЦИК Элла Памфилова по итогам совещания с кандидатами по формату дебатов на ТВ.

"Если кандидат не пришёл, то время, которое было предназначено ему, делится на всех, кто пришёл. Это принято большинством. Мы сегодня направим письмо с нашими рекомендациями на все федеральные каналы, где идут дебаты, чтобы эта норма жестко исполнялась, мы будем за этим следить", — добавила глава ЦИК.