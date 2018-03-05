Собчак не приняла извинения председателя Мосгордумы

Кандидат в президенты Ксения Собчак заявила, что не удовлетворена извинениями председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова за нападение стажера, который облил ее водой и толкнул, передает "Интерфакс".
"Что значат извинения Шапошникова? Вы считаете, что напасть и оскорбить кандидата в президенты… стоит просто за это извиниться? Я считаю, что господин Шапошников должен был позвонить мне лично. К сожалению, этого звонка я не дождалась. Вчера я сама ему звонила, и его телефон был выключен весь день", — сказала Собчак.
Он подчеркнула, что ждет увольнения человека, который на нее напал.
"Я упала, ударилась головой. Меня опять унизили, оскорбили. Это стало нормальной практикой бесконечно унижать и оскорблять женщину, которая говорит, что думает о сегодняшней власти. Я считаю, что это абсолютно недопустимо", — отметила она.
Ранее сообщалось, что Шапошников принес Собчак извинения за нападение стажера Мосгордумы.