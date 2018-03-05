Собчак не приняла извинения председателя Мосгордумы

"Я упала, ударилась головой. Меня опять унизили, оскорбили. Это стало нормальной практикой бесконечно унижать и оскорблять женщину, которая говорит, что думает о сегодняшней власти. Я считаю, что это абсолютно недопустимо", — отметила она.

Он подчеркнула, что ждет увольнения человека, который на нее напал.