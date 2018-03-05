Ещё
Собчак не приняла извинения председателя Мосгордумы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям

Собчак не приняла извинения председателя Мосгордумы за нападение стажера 

Газета.Ru 5 марта 2018
Фото: ТАСС
Кандидат в президенты Ксения Собчак заявила, что не удовлетворена извинениями председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова за нападение стажера, который облил ее водой и толкнул, передает "Интерфакс".
"Что значат извинения Шапошникова? Вы считаете, что напасть и оскорбить кандидата в президенты… стоит просто за это извиниться? Я считаю, что господин Шапошников должен был позвонить мне лично. К сожалению, этого звонка я не дождалась. Вчера я сама ему звонила, и его телефон был выключен весь день", — сказала Собчак.
Он подчеркнула, что ждет увольнения человека, который на нее напал.
"Я упала, ударилась головой. Меня опять унизили, оскорбили. Это стало нормальной практикой бесконечно унижать и оскорблять женщину, которая говорит, что думает о сегодняшней власти. Я считаю, что это абсолютно недопустимо", — отметила она.
Ранее сообщалось, что Шапошников принес Собчак извинения за нападение стажера Мосгордумы.
Газета.Ru: последние новости
Поклонская призвала ЦИК снять Собчак с выборов Путин обратился к россиянам и призвал прийти на выборы Путин поручил разработать проект указа о целях развития России до 2024 года
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская «подложила свинью» Собчак308
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле236
Пока вы спали: «Нежданчик» от России281
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1285
Трамп разводится10
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
00:44
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Общество
00:53
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Армия
08:46
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
Шоу-бизнес
04:29
Поцелуй Кэти Перри стал поводом для скандала
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение