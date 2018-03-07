Иранские парламентарии будут наблюдателями на выборах президента России

"Хотел бы вас проинформировать, что депутаты нашего меджлиса (парламента) приедут в Россию в качестве наблюдателей на президентских выборах", — заявил Боруджерди, отметив, что делегация в скором времени прибудет в Москву.

Выборы президента России пройдут 18 марта.