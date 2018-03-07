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Иранские парламентарии будут наблюдателями на выборах президента России
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Иранские парламентарии будут наблюдателями на выборах президента России 

РИА Новости 7 марта 2018
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Иранские парламентарии приедут в РФ в качестве наблюдателей во время президентских выборов в марте, заявил председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике меджлиса Ирана Алаэддин Боруджерди.
"Хотел бы вас проинформировать, что депутаты нашего меджлиса (парламента) приедут в Россию в качестве наблюдателей на президентских выборах", — заявил Боруджерди, отметив, что делегация в скором времени прибудет в Москву.
Выборы президента России пройдут 18 марта.
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