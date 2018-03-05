Ещё
Жириновский и Собчак ушли с переговоров о формате дебатов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям

Жириновский и Собчак ушли с переговоров о формате дебатов 

Вести.Ru 5 марта 2018
Фото: РИА Новости
Кандидат в президент России Ксения Собчак ушла с совещания кандидатов и их представителей в Центризбиркоме, посвященного изменению формата дебатов, передает ТАСС.
"Я покинула это совещание, потому что понятно, что это совершенно не конструктивная позиция", — пояснила Собчак.
Против изменения формата дебатов, в которых сейчас участвуют все кандидаты, выступили кандидат в президенты Максим Сурайкин и представители Сергея Бабурина, Григория Явлинского и Бориса Титова. Владимир Путин в дебатах не участвует.
Ранее совещание покинул лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он сообщил журналистам, что кандидаты и ЦИК не смогли договориться.
Накануне на Собчак было совершено нападение — молодой человек по имени Алан Дзуцев вылил на кандидата от "Гражданской инициативы" воду, заявив, что "это за Жириновского". В штабе Собчак заявили, что Дзуцев — помощник председателя Мосгордумы Алексея Шапоникова. Позже пресс-секретарь Шапошникова сообщил, что Дзуцев не является официальным помощником, сам же председатель Мосгордумы извинился перед Собчак за действия стажера.
Позже кандидат в президенты заявила, что не собирается отказываться от формата теледебатов после нападения.
28 февраля в ходе дебатов на телеканале "Россия 1" Собчак облила водой своего соперника по предвыборной гонке — лидера ЛДПР Владимира Жириновского, когда тот начал оскорблять ее.
Вести.Ru: последние новости
Поклонская требует снять Собчак с выборов "Сбежавшая в Россию" Надежда Савченко нашлась в ПАСЕ Лавров о главе Минобороны Британии: симпатичный, образования не хватает
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская «подложила свинью» Собчак308
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле236
Пока вы спали: «Нежданчик» от России281
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1285
Трамп разводится10
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
00:44
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Общество
00:53
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Армия
08:46
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
Шоу-бизнес
04:29
Поцелуй Кэти Перри стал поводом для скандала
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение