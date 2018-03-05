Жириновский и Собчак ушли с переговоров о формате дебатов

"Я покинула это совещание, потому что понятно, что это совершенно не конструктивная позиция", — пояснила Собчак. Кандидат в президент России Ксения Собчак ушла с совещания кандидатов и их представителей в Центризбиркоме , посвященного изменению формата дебатов, передает ТАСС

Ранее совещание покинул лидер ЛДПР Владимир Жириновский . Он сообщил журналистам, что кандидаты и ЦИК не смогли договориться.

Накануне на Собчак было совершено нападение — молодой человек по имени Алан Дзуцев вылил на кандидата от "Гражданской инициативы" воду, заявив, что "это за Жириновского". В штабе Собчак заявили, что Дзуцев — помощник председателя Мосгордумы Алексея Шапоникова. Позже пресс-секретарь Шапошникова сообщил, что Дзуцев не является официальным помощником, сам же председатель Мосгордумы извинился перед Собчак за действия стажера.

Позже кандидат в президенты заявила, что не собирается отказываться от формата теледебатов после нападения.

28 февраля в ходе дебатов на телеканале "Россия 1" Собчак облила водой своего соперника по предвыборной гонке — лидера ЛДПР Владимира Жириновского, когда тот начал оскорблять ее.