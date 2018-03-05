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Слуцкий назвал заявление США об игнорировании Россией резолюции ООН ложью
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Слуцкий назвал заявление США об игнорировании Россией резолюции ООН ложью 

РИА Новости 5 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Заявление США о якобы игнорировании со стороны РФ резолюции Совбеза ООН по ситуации в Сирии — очередная бездоказательная ложь, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Администрация США в воскресенье потребовала от России, Сирии и Ирана выполнения резолюции 2401 СБ ООН. Как говорится в заявлении Белого дома, «режим президента Сирии Башара Асада, наряду с его сторонниками в Москве и Тегеране», должен придерживаться резолюции 2401 Совета безопасности ООН, прекратить боевые действия в Восточной Гуте и вокруг него и разрешить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи почти 400 тысячам «ни в чем не повинных гражданских лиц, оказавшихся в критическом положении».
"Заявления США о якобы игнорировании со стороны России выполнения резолюции Совбеза ООН по ситуации в Восточной Гуте — очередная бездоказательная ложь. Россия всегда придерживается своих международных обязательств и не отходит от принятых договоренностей", — сказал Слуцкий журналистам в понедельник.
Политик отметил, что Россию «ни разу нельзя было уличить в невыполнении резолюций СБ ООН или в их вольной интерпретации, как это делали в Вашингтоне, в частности, и по Ливии, и по Иерусалиму».
"Обвинения и обличения стали излюбленным приемом США для оправдания своей собственной разрушительной политики на Ближнем Востоке. При этом взят на вооружение принцип Геббельса — чем чудовищнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Истинными целями США в той ситуации является снятие с себя ответственности за жертвы среди мирного населения, убитых террористами ИГ* (террористическая группировка «Исламское государство»*, запрещена в РФ), к созданию которого Соединенные Штаты имеют не последнее отношение", — заключил он.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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