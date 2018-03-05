Эксперты: Кандидаты оказались не готовы к дебатам

«Кандидатам дали уникальную возможность — ежедневный эфир на ведущих телеканалах», — заявил газете ВЗГЛЯД президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко. Это также дает им качественную возможность работы с аудиторией в интернете. «Кто мешал бы им, например, делать нарезку наиболее интересных дебатов, самых удачных моментов и продвигать их в социальных сетях?», — заметил эксперт. Интерес к дебатам стремительно падает. Кандидаты оказались к ним не готовы «содержательно» и пытаются поднять себе рейтинг на скандалах, — так эксперты характеризуют проходящие теледебаты кандидатов на пост президенты страны. «По сути, мы имеем дело не с кандидатами на высший пост главы государства, а с обычными участниками околополитических шоу», — сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин

«Дебаты, действительно, очень серьезно потеряли в привлекательности» — отметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. По его мнению, внимание к ним телезрителей держится только из-за того, что там устраиваются скандалы, склоки. «Очевидно, что участники дебатов очень слабо разбираются в темах, которые им дают. Кто-то абсолютно дилетантски рассуждает о военной тематике, кто-то не менее дилетантски говорит о бизнесе», — заметил эксперт. Однако «проблема в том, что кандидаты оказались содержательно не готовы к этой кампании», — заключил политолог.

Судя по всему, кандидаты рассчитывали, что получат площадку для самовыражения, однако, никак не подготовились к этому, указал политолог.

«Это очень прискорбно. Понятно, что интерес к дебатам стремительно падает. И чтобы этот интерес окончательно не угас, они придумывают всякие дикие выходки, устраивают перепалки. По сути, мы имеем дело не с серьезными кандидатами на высший пост главы государства, а с обычными участниками околополитических шоу», — подчеркнул эксперт.

Некоторые кандидаты, например, Павел Грудинин от КПРФ , назначают доверенных лиц для участия в дебатах, которые, впрочем, мало что могут исправить в нынешней ситуации.

«И сам Грудинин, и его доверенные лица погрязли во лжи», — подчеркнул эксперт. «Все доказано, четко зафиксировано — наличие счетов, которые он не закрыл, скандалы, связанные с имуществом его совхоза, которые он очень ловко в своих интересах перераспределяет», — заметил Данилин. Попытка отрицать все это «не красит ни кандидата Грудинина, ни его доверенных лиц», — добавил политолог.

Кроме того, нельзя не отметить негативные последствия самой практики привлечения доверенных лиц для участия в дебатах. Одно дело, привлекать доверенных в обычной агитации, когда понятно, что кандидат не может находиться одновременно везде по всей стране, — указал политолог.

«Другое дело, когда у тебя очевидный график теледебатов, которые ты вполне можешь посетить, а вместо себя ты посылаешь доверенное лицо. Наверное, потому что сам боишься, не готов держать удар», — резюмировал эксперт.