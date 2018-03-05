Лавров рассказал о целях визита в Африку 

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, целью его визита в Африку является наращивание связей и поиск совместного приложения усилий в ряде областей, передает РИА "Новости" со ссылкой на журнал "Hommes d"Afrique".
"Мой предстоящий визит… нацелен на дальнейшее наращивание разноплановых связей, поиск новых направлений совместного приложения усилий в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях. Рассчитываем на обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру глобальных и региональных проблем, включая борьбу с терроризмом, урегулирование кризисов, в том числе в Сахаро-Сахельском регионе, на Африканском Роге, в Регионе Великих озер", — заявил Лавров.