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Лавров рассказал о целях визита в Африку
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Лавров рассказал о целях визита в Африку 

Газета.Ru 5 марта 2018
Фото: ТАСС
По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, целью его визита в Африку является наращивание связей и поиск совместного приложения усилий в ряде областей, передает РИА "Новости" со ссылкой на журнал "Hommes d"Afrique".
"Мой предстоящий визит… нацелен на дальнейшее наращивание разноплановых связей, поиск новых направлений совместного приложения усилий в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях. Рассчитываем на обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру глобальных и региональных проблем, включая борьбу с терроризмом, урегулирование кризисов, в том числе в Сахаро-Сахельском регионе, на Африканском Роге, в Регионе Великих озер", — заявил Лавров.
Министр посетит Анголу, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и Эфиопию.
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