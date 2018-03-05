«Не дождетесь»: Собчак сделала важное заявление

Собчак заявила, что не откажется от теледебатов после нападения на нее

Кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак во время теледебатов в понедельник на Первом канале заявила, что нападение на нее было попыткой запугать и отказаться от участия в теледебатах, но она не откажется.

В воскресенье штаб Собчак сообщил, что молодой человек облил ее водой со словами "Это за Жириновского". По утверждениям штаба, "нападавшим оказался мужчина по имени Алан Дзуцев , он является помощником председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова ". Пресс-секретарь законодателя позже сообщила, что напавший Собчак не является официальным помощником Шапошникова. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников принес извинения Ксении Собчак за действия стажера МГД.

"Несколько часов назад на меня было совершено нападение… Хотели, наверное, чтобы я вообще не пришла на эти дебаты, но вы не дождетесь. Я буду продолжать участвовать в дебатах…" — сказала Собчак.