Расторгуев, хоккей и гимн: как прошел митинг за Путина

«Десять лет побед»: Путин выступил на митинге в «Лужниках»

Владимир Путин посетил в «Лужниках» митинг-концерт в поддержку своей кандидатуры в президенты. Кандидат был краток: все его выступление заняло буквально восемь минут. Зато пришедшие сторонники смогли спеть с ним гимн России.

Кандидат в президенты РФ Владимир Путин в ходе митинга «За сильную Россию!», прошедшего 3 марта на московском стадионе «Лужники», выступил перед своими сторонниками. Агитационных мероприятий с его участием в эту избирательную кампанию немного. Последним была встреча с доверенными лицами, которая прошла в конце январе. С этого момента кандидат в президенты вместо кампании занимался текущими рабочими делами.

Надо сказать, что в последние дни Путин и без агитации сумел привлечь к себе внимание всей прессы и населения России. Так, 1 марта он обратился к Федеральному собранию с посланием, в ходе которого, помимо изложения своего видения направления внутриполитического и экономического развития страны, представил новейшие виды вооружения, которое способно нанести ядерный удар по предполагаемым противникам в обход всех систем обороны.

Хотя само по себе послание не относится к избирательной кампании, в кулуарах Кремля обсуждают, что фактически это была его программа для будущего устройства России.

На следующий день президент отправился в Калининград, где посетил медиафорум «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), чтобы повторно рассказать о своем послании. Для Фронта, кстати, это важное событие. Сейчас идут экспертные дискуссии о будущем организации. Внимание президента вселяет в его руководителей уверенность, что ОНФ не будет закрыт.

Сопредседатель движения Ольга Тимофеева призналась, что никто не может забыть показанные кадры. Один из участников робко поинтересовался, можно ли использовать это оружие в мирных целях. Путин выбрал этот момент, чтобы еще раз восторженно отозваться о вооружениях, и ответил утвердительно:

«Невероятно! Конечно, это можно будет использовать». Да и в ходе самого послания президент дал понять, что оборонная часть его речи была приглашением к диалогу, а не попыткой запугать мир. Также президент, общаясь с участниками медиафорума, поделился, что событие, которое он хотел бы изменить в истории — это развал Советского союза.

На этом фоне выступление Путина в «Лужниках» — уже как кандидата — выглядело несколько скромнее. Несмотря на субботний день, а также далеко не весеннюю погоду, людей было предсказуемо много. По пути к стадиону некоторые из них подходили к полевым кухням за гречкой с мясом и проходили дальше к стадиону.

К часу дня их там уже готов был развлекать участник «Евровидения-2011» Алексей Воробьев . Певец исполнил русскую народную песню, а его выступление сопровождалось танцами народного ансамбля. Вскоре на сцене появился коллектив «Руки вверх», а потом и любимый — по слухам — исполнитель Путина Николай Расторгуев

Между их выступлениями толпу подогревал экспрессивный ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев . На голове у него красовалась шапка с надписью Putin team.

По официальным данным МВД , на митинг в Лужниках» собрались более 130 тыс. человек.

После развлекательной программы на сцене стали появляться доверенные лица кандидата в президенты. Все они говорил коротко и подводили свои речи к успехам России и к тому, что так и должно продолжаться. Напоминали они и о необходимости прийти на выборы 18 марта.

Так, известный танцор Николай Цискаридзе поделился, что в области балетного и музыкального образования России нет равных в мире. Боксер Александр Поветкин подчеркнул, что сила русского духа не в том, чтобы оскорблять оппонентов.

А ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что России нужен хороший и мудрый президент и он у нее есть.

Актер Михаил Пореченков , прославившийся ролями, связанными с армией и спецслужбами, сообщил, что у России сильная армия: «Идет глубокая реформа ВС, но ее нужно довести до конца. Чтобы армия получила высококлассную технику. И эту реформу можно довести до конца только с сильным, умелым, талантливым главнокомандующим».

В какой-то момент на сцене появилась и «Красная машина» (представители сборной России по хоккею, выигравшие Олимпиаду).

И вот наконец появился сам президент. После его недавних выступлений никто бы не удивился и не расстроился, если бы перед собравшимися снова замелькали видео с различными вооружениями.

Однако громких заявлений не последовало. Путин предпочел быть скорее идеологичным, и посылы о том, чего он хочет добиться, были скорее общими, чем конкретными. Кроме того, он постоянно подтверждал свои тезисы у толпы.

«У нас с вами ясные, понятные, благородные цели. Мы хотим сделать нашу страну яркой, устремленной вперед, в будущее, потому что здесь жили наши предки, живем мы, живут дети и будут жить наши дети. Мы сделаем все, чтобы они были счастливы, мы сделаем это, да?», — опять вопрошал он. Ответ не менялся. «Мы команда, да?», — вопрошал кандидат. «Да» — отвечали ему с трибун.

«Ближайшее десятилетие, весь XXI век пройдет под флагом наших ярких побед. Мы сделаем это, да?» — последовал еще один вопрос.

«Давайте сделаем это вместе под музыку нашего национального гимна», — призвал он. Во время гимна, благодаря микрофону, было слышно, что Путин и сам поет. После чего собравшихся ждал сюрприз. Путин вспомнил, как на Олимпиаде хоккеисты пели гимн без музыки, и предложил исправить это.

Порадовав своих патриотичных сторонников, в конце своей речи президент отправил сигнал и консервативной части общества. «Храни вас Господь», — завершил он свое выступление. Суммарно с пением он провел на сцене около восьми минут.