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Митинг в поддержку Путина
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За сильную Россию! 

Рамблер 7 часов назад
Порядка 130 тысяч человек пришли на митинг в поддержку кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.
1/19  Порядка 130 тысяч человек пришли на митинг в поддержку кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.
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2/19  Она отметила, что охрану правопорядка и безопасности обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии.
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3/19  Митинг под лозунгом "За сильную Россию" состоялся в московском спорткомплексе "Лужники".
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4/19  Перед собравшимися выступили известные деятели культуры и спорта, а также звезды российской эстрады: Стас Михайлов, Николай Басков, Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Александр Розенбаум, Филипп Киркоров, Алексей Воробьев и другие.
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5/19  Актер Владимир Машков на митинге в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина "За сильную Россию!" на стадионе "Лужники".
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6/19  На мероприятии присутствовали российские спортсмены-олимпийцы.
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7/19  В "Лужники" приехал и Владимир Путин. Он выступил перед собравшимися, а затем вместе с хоккеистами, выигравшими золото Олимпиады в Пхенчхане, спел российский гимн.
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8/19  Выборы президента пройдут 18 марта.
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9/19  Российские флаги на митинге "За сильную Россию!" в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина на стадионе "Лужники".
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10/19  Режиссер Федор Бондарчук и телеведущая Яна Чурикова на митинге "За сильную Россию!" в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина на стадионе "Лужники".
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11/19  Певица Ольга Кормухина на митинге в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина "За сильную Россию!" на стадионе "Лужники".
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На высший государственный пост претендуют лидер Российского общенародного союза Сергей Бабурин, выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, Владимир Путин, который идет на выборы как самовыдвиженец, Ксения Собчак от "Гражданской инициативы", председатель "Коммунистов России" Максим Сурайкин, Борис Титов от Партии роста и Григорий Явлинский от "Яблока".
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