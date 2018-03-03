Митинг в поддержку Путина

1/19 Порядка 130 тысяч человек пришли на митинг в поддержку кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк. ТАСС Фото:

2/19 Она отметила, что охрану правопорядка и безопасности обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии. РИА Новости Фото:

3/19 Митинг под лозунгом "За сильную Россию" состоялся в московском спорткомплексе "Лужники". РИА Новости Фото:

4/19 Перед собравшимися выступили известные деятели культуры и спорта, а также звезды российской эстрады: Стас Михайлов, Николай Басков, Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Александр Розенбаум, Филипп Киркоров, Алексей Воробьев и другие. РИА Новости Фото:

5/19 Актер Владимир Машков на митинге в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина "За сильную Россию!" на стадионе "Лужники". РИА Новости Фото:

6/19 На мероприятии присутствовали российские спортсмены-олимпийцы. ТАСС Фото:

7/19 В "Лужники" приехал и Владимир Путин. Он выступил перед собравшимися, а затем вместе с хоккеистами, выигравшими золото Олимпиады в Пхенчхане, спел российский гимн. РИА Новости Фото:

8/19 Выборы президента пройдут 18 марта. РИА Новости Фото:

9/19 Российские флаги на митинге "За сильную Россию!" в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина на стадионе "Лужники". РИА Новости Фото:

10/19 Режиссер Федор Бондарчук и телеведущая Яна Чурикова на митинге "За сильную Россию!" в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина на стадионе "Лужники". РИА Новости Фото: