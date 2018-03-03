Митинг в поддержку Путина

Порядка 130 тысяч человек пришли на митинг в поддержку кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.
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Порядка 130 тысяч человек пришли на митинг в поддержку кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.
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Она отметила, что охрану правопорядка и безопасности обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии.
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Митинг под лозунгом "За сильную Россию" состоялся в московском спорткомплексе "Лужники".
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Перед собравшимися выступили известные деятели культуры и спорта, а также звезды российской эстрады: Стас Михайлов, Николай Басков, Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Александр Розенбаум, Филипп Киркоров, Алексей Воробьев и другие.
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Актер Владимир Машков на митинге в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина "За сильную Россию!" на стадионе "Лужники".
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На мероприятии присутствовали российские спортсмены-олимпийцы.
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В "Лужники" приехал и Владимир Путин. Он выступил перед собравшимися, а затем вместе с хоккеистами, выигравшими золото Олимпиады в Пхенчхане, спел российский гимн.
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Выборы президента пройдут 18 марта.
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Российские флаги на митинге "За сильную Россию!" в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина на стадионе "Лужники".
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Режиссер Федор Бондарчук и телеведущая Яна Чурикова на митинге "За сильную Россию!" в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина на стадионе "Лужники".
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Певица Ольга Кормухина на митинге в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина "За сильную Россию!" на стадионе "Лужники".
На высший государственный пост претендуют лидер Российского общенародного союза
Сергей Бабурин
, выдвиженец от
КПРФ Павел Грудинин
, лидер
ЛДПР Владимир Жириновский
,
Владимир Путин
, который идет на выборы как самовыдвиженец,
Ксения Собчак
от "Гражданской инициативы", председатель "Коммунистов России"
Максим Сурайкин
,
Борис Титов
от Партии роста и
Григорий Явлинский
от
"Яблока"
.