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Путин пообещал десятилетие ярких побед
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Путин пообещал десять лет ярких побед 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты России Владимир Путин выступил на митинге в свою поддержку на московском стадионе «Лужники». Трансляция велась на странице кандидата во «ВКонтакте».
«Мы хотим сделать нашу страну яркой, устремленной вперед в будущее, потому что здесь жили наши предки, живем мы, живут наши дети и будут жить наши дети и внуки. Мы сделаем все для того, чтобы они были счастливы. За нас и кроме нас этого не сделает никто. Но если мы это сделаем, то ближайшее 10-летие, весь 21 век пройдет под знаком наших ярких побед. Мы сделаем это», — сказал он.
На митинге-концерте в Лужниках президент спел гимн вместе с пришедшими сторонниками, передает «Газета.Ru».
На концерте выступят Николай Басков, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Лариса Долина, хор Турецкого.
>> Путин: чувствую поддержку людей
На митинге собрались более 80 тысяч человек.
 Ещё 5 источников 
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