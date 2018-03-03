Путин пообещал десятилетие ярких побед

Кандидат в президенты России Владимир Путин выступил на митинге в свою поддержку на московском стадионе «Лужники». Трансляция велась на странице кандидата во «ВКонтакте».
«Мы хотим сделать нашу страну яркой, устремленной вперед в будущее, потому что здесь жили наши предки, живем мы, живут наши дети и будут жить наши дети и внуки. Мы сделаем все для того, чтобы они были счастливы. За нас и кроме нас этого не сделает никто. Но если мы это сделаем, то ближайшее 10-летие, весь 21 век пройдет под знаком наших ярких побед. Мы сделаем это», — сказал он.
На митинге-концерте в Лужниках президент спел гимн вместе с пришедшими сторонниками, передает «Газета.Ru».
На концерте выступят Николай Басков, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Лариса Долина, хор Турецкого.
На митинге собрались более 80 тысяч человек.