«Официальные документы, а не вопли в конгрессе»

Вашингтон должен предоставить Москве официальные документы, которые подтверждали бы реалистичность версии о «вмешательстве Москвы» в выборы президента США в 2016 году, заявил президент России Владимир Путин . По его словам, в России нельзя «преследовать никого, кто не нарушил законы РФ». Вашингтон должен по официальным каналам передать Москве «документ, официальное требование», а не подключать для этого прессу.

«Я должен посмотреть сперва, что они сделали. Дайте нам материалы. Дайте нам информацию», — сказал глава государства в беседе с ведущей Мегин Келли. Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что Вашингтон должен предоставить Москве официальные документы, которые подтверждали бы реалистичность версии о «вмешательстве Москвы» в выборы президента США в 2016 году.

В отрывке интервью, выложенном на сайте телеканала NBC, журналистка после этих слов прервала российского лидера и привела «примеры», которые, по мнению ведущей, могут свидетельствовать о «вмешательстве» Москвы в политические дела Соединенных Штатов.

Она указала, что к таким «доказательствам» можно отнести взлом серверов Демократической партии США , распространение в твиттере и фейсбуке фейковых данных и даже «недостоверную информацию» о движении «Жизнь темнокожих имеет значение».

«При всем уважении к вам лично, при всем уважении к конгрессу, у вас должны быть люди с дипломами по юриспруденции, 100% должны быть», — ответил российский лидер. Все это, по мнению Келли, свидетельствует о попытках Москвы повлиять на ход президентских выборов в Америке в конце 2016 года, передает RT.

«Это должно пройти по официальным каналам, а не через прессу или крики и вопли в конгрессе США», — резюмировал Путин. По словам главы государства, образованные люди должны понимать, что в России нельзя «преследовать никого, кто не нарушил законы Российской Федерации». Вашингтон должен по официальным каналам передать Москве «документ, официальное требование», пояснил президент России.

Между тем днем ранее стало известно, что Мюллер собирает материалы для выдвижения официальных обвинений против россиян, которые взломали и опубликовали частную информацию с целью навредить Демократической партии на выборах 2016 года, передает НСН.

Новые обвинения будут основаны на данных разведки американских спецслужб. Источники сообщают, что у Мюллера давно уже было достаточно доказательств, но время официальных обвинений может зависеть от стратегических вопросов.

В рамках дела ожидается, что Роберт Мюллер расскажет подробности кибератаки — как именно кремлевским спецслужбам удалось проникнуть во внутреннюю сеть и похитить письма Национального комитета Демократической партии США, а также главы штаба Клинтон Джона Подесты

Украденная переписка была опубликована в том числе и на сайте WikiLeaks , которую директор ЦРУ Майк Помпео назвал «враждебной негосударственной разведслужбой, сотрудничающей с Россией». При этом руководитель организации Джулиан Ассанж отрицает любую связь с Кремлем.

Расследование Мюллера параллельно пытается установить, знал ли Дональд Трамп о содержании похищенных писем до того, как они были выложены в общий доступ, и не руководил ли он этой операцией. Действующий президент США неоднократно опровергал любые инсинуации и называл действия спецпрокурора «охотой на ведьм».

В конце февраля Минфин США сообщил, что объявит о новых санкциях в отношении России в течение ближайшего месяца. Таким образом, скорее всего, о новых ограничительных мерах будет объявлено после президентских выборов в РФ, которые намечены на 18 марта.

Ранее сам глава американского ведомства Стивен Мнучин пояснял, что в рамках раздела 241 закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» ведомство подготовило два доклада: секретный и несекретный. Санкции станут дополнением к ним.

США обвиняют в якобы имевшем место вмешательстве в американские президентские выборы в 2016 году 13 россиян. Обвинительное заключение в их отношении было опубликовано в феврале офисом специального прокурора США Роберта Мюллера, который занимается расследованием так называемого «российского дела». При этом доказательств таких обвинений Вашингтон не приводит, передает ФАН.. Всего же в американском «кремлевском докладе» указаны 210 «противников США» — в него вошли весь действующий кабинет министров, руководители ключевых агентств, госкорпораций, компаний с госучастием, влиятельные бизнесмены и предприниматели. Кроме того, у данного списка есть секретная часть, публиковать которую американские власти не стали.