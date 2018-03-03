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Юнкер: «Я не заставляю Сербию выбирать между ЕС и РФ»
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Юнкер: Я не заставляю Сербию выбирать между ЕС и РФ 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер не заставляет Сербию делать выбор между РФ и ЕС. Об этом он заявил в интервью телеканалу Euronews.
"Я не просил сербов делать выбор, поскольку у них должны быть нормальные отношения с Россией и настолько хорошие отношения с Европой, насколько это возможно", — цитирует ТАСС слова главы Еврокомиссии.
В середине февраля в интервью Euronews глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что постановка выбора для Белграда о развитии отношений либо с Москвой, либо с Брюсселем — это те же "грабли", что привели к украинскому кризису.
Юнкер считает, что сравнивать Сербию с Украиной невозможно, а процесс европейской интеграции не направлен против кого-либо. По словам главы Еврокомиссии, все партнеры в Европе "проводят слаженную внешнюю политику, но у сербов другая позиция, потому что они не присоединяются к процессу санкций". В то же время Юнкер отметил, что "по мере приближения к вступлению в Евросоюз" cербам "нужно также привести внешнюю политику в соответствие с остальными странами".
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