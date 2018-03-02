Путин анонсировал зачистки в Дагестане

Путин анонсировал продолжение борьбы с коррупцией в Дагестане

Владимир Путин анонсировал продолжение борьбы с коррупцией и клановостью в Дагестане.

По словам российского президента, борьба с коррупцией в Дагестане направлена на благо народа республики и будет продолжена.

«Все, что делается, делается в интересах народа Дагестана. Все будет продолжено», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналистки на медиафоруме Общероссийского народного фронта в Калининграде.

Антикоррупционная операция в Дагестане проходит с начала февраля. Среди арестованных — глава правительства и другие высокопоставленные чиновники.