Путин анонсировал зачистки в Дагестане

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Путин анонсировал продолжение борьбы с коррупцией в Дагестане 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Владимир Путин анонсировал продолжение борьбы с коррупцией и клановостью в Дагестане.
>> Дагестан очищают от мафии
По словам российского президента, борьба с коррупцией в Дагестане направлена на благо народа республики и будет продолжена.
«Все, что делается, делается в интересах народа Дагестана. Все будет продолжено», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналистки на медиафоруме Общероссийского народного фронта в Калининграде.
Антикоррупционная операция в Дагестане проходит с начала февраля. Среди арестованных — глава правительства и другие высокопоставленные чиновники.
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