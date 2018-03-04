Италия отказала в визе российскому сенатору 

Российский сенатор Владимир Джабаров не смог поехать в Италию по линии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, чтобы наблюдать за ходом парламентских выборов в стране, сообщает РИА Новости.
«Итальянцы очень долго не отвечали на запрос о моем участии в качестве наблюдателя по линии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в итоге пришел отказ», — сказал Джабаров.
Он отмечает, что резолюция Парламентской ассамблеи, которая была принята в Тбилиси, предусматривает беспрепятственный доступ членов ассамблеи, участвующих в любых официальных мероприятиях ПА ОБСЕ и другой парламентской деятельности.
«Италия прислала соответствующую ноту в наше посольство в Риме», — отметил он.
Джабаров включен в санкционные списки США, Евросоюза и ряда других стран мира. Но несмотря на это, выезжал в 2015 году в составе делегации Совета Федерации в Швейцарию.