Италия отказала в визе российскому сенатору

«Итальянцы очень долго не отвечали на запрос о моем участии в качестве наблюдателя по линии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в итоге пришел отказ», — сказал Джабаров. Российский сенатор Владимир Джабаров не смог поехать в Италию по линии Парламентской ассамблеи ОБСЕ , чтобы наблюдать за ходом парламентских выборов в стране, сообщает РИА Новости

Он отмечает, что резолюция Парламентской ассамблеи, которая была принята в Тбилиси, предусматривает беспрепятственный доступ членов ассамблеи, участвующих в любых официальных мероприятиях ПА ОБСЕ и другой парламентской деятельности.

По мнению сенатора, МИД Италии испугался давления Евросоюза

«Италия прислала соответствующую ноту в наше посольство в Риме», — отметил он.