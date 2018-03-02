Ведущего Первого канала осадили за оскорбление Собчак

«К нам поступила жалоба от кандидата Собчак по поводу того, что ведущий дебатов на Первом канале не должен был давать некие характеристики, оценки, некорректно высказался в адрес кандидата. Считаем, что это недопустимо, все-таки обязанность ведущего — вести корректно дебаты кандидатов, не давая им оценку», — сказала Памфилова на заседании комиссии, передает ТАСС.

Первый канал пообещал принять к сведению замечание ЦИК.

Ранее кандидат на пост президента России Ксения Собчак пожаловалась в ЦИК на ведущего Первого канала Анатолия Кузичева. По мнению Собчак, он с ней спорил и оскорблял.

«Ведущий не имеет права спорить с кандидатом. Придется написать жалобу в ЦИК и Эрнсту, но, вне зависимости от их реакции, с этим ведущим это не дебаты, а просто очередное жульничество», — написала Собчак в Instagram после записи дебатов.