Европа осознала зависимость от России

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Британии срочно понадобился российский газ 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Фото: ТАСС
Партия сжиженного природного газа, произведенного на российском заводе «Ямал СПГ», в начале марта поступит в Единую энергосистему Великобритании через терминал порта Милфорд Хейвен в Уэльсе, сообщили осведомленные источники.
На этих выходных зафрахтованное судно нидерландской компании Royal Dutch Shell получит груз с российского танкера ледового класса. В Уэльс газ прибудет уже 6 марта, там СПГ регазифицируют и топливо поступит в Единую энергосистему Великобритании, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
Издание отмечает, что нидерландская Royal Dutch Shell и российская Новатэк, контролирующая «Ямал СПГ», отказались комментировать информацию о поставках российского газа в Соединенное Королевство. Между тем, поставки российского газа, по мнению авторов статьи, привлекают внимание к хрупкости британской энергетики.
Так, на этой неделе спрос на газ в Великобритании, как и цены на голубое топливо, значительно выросли из-за сильных снегопадов, сопровождаемых минусовыми температурами и порывистым ветром
Напомним, первая партия сжиженного газа с завода «Ямал СПГ» в Великобританию прибыла в конце минувшего года, однако затем груз был перенаправлен в американский Бостон.
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