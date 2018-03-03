Европа осознала зависимость от России

Британии срочно понадобился российский газ

Партия сжиженного природного газа, произведенного на российском заводе «Ямал СПГ», в начале марта поступит в Единую энергосистему Великобритании через терминал порта Милфорд Хейвен в Уэльсе, сообщили осведомленные источники.

Издание отмечает, что нидерландская Royal Dutch Shell и российская Новатэк , контролирующая «Ямал СПГ», отказались комментировать информацию о поставках российского газа в Соединенное Королевство. Между тем, поставки российского газа, по мнению авторов статьи, привлекают внимание к хрупкости британской энергетики.

Так, на этой неделе спрос на газ в Великобритании, как и цены на голубое топливо, значительно выросли из-за сильных снегопадов, сопровождаемых минусовыми температурами и порывистым ветром

Напомним, первая партия сжиженного газа с завода «Ямал СПГ» в Великобританию прибыла в конце минувшего года, однако затем груз был перенаправлен в американский Бостон.