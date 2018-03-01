РФ обвинили в нарушении международных договоров

Госдеп обвинил Россию в нарушении международных договоров

Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт на брифинге обвинила Россию в нарушении международных договоров после того, как президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию представил новейшие типы вооружений.

«Президент Путин подтвердил то, что правительство США давно знало, но Россия раньше отрицала — что Россия разрабатывает дестабилизирующие системы оружия более 10 лет, прямо нарушая свои международные обязательства», — заявила Науэрт.

Также она отметила, что разрабатываемые Россией системы вооружений нарушают договор РСМД.

Кроме того, она прокомментировала ролики с вооружениями, которые были представлены во время послания Путина.

RT ведёт прямую трансляцию брифинга.