Ещё
РФ обвинили в нарушении международных договоров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдеп обвинил Россию в нарушении международных договоров 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт на брифинге обвинила Россию в нарушении международных договоров после того, как президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию представил новейшие типы вооружений.
>> США дали ответ по "ракете Путина"
«Президент Путин подтвердил то, что правительство США давно знало, но Россия раньше отрицала — что Россия разрабатывает дестабилизирующие системы оружия более 10 лет, прямо нарушая свои международные обязательства», — заявила Науэрт.
Также она отметила, что разрабатываемые Россией системы вооружений нарушают договор РСМД.
Кроме того, она прокомментировала ролики с вооружениями, которые были представлены во время послания Путина.
RT ведёт прямую трансляцию брифинга.
RT на русском: последние новости
Сурайкин: Собчак ведёт себя как информационная торпеда Почему в России заговорили о выходе из ЕСПЧ Путин заявил о существенных результатах в развитии лазерного оружия
 Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США дали ответ по «ракете Путина»1097
Увидеть Бали и умереть: россиянка упала со скалы36
Названы новые сроки наступления весны3
Собчак и Жириновский снова разругались85
Послание Путина ужаснуло Запад2005
Видео
02:45
«Ракета Путина» напугала западных пользователей соцсетей
Оружие Армия
02:47
LIVE: Послание Путина Федеральному собранию
Политика
00:52
«Люди прыгают из окон»: крупный пожар в Подмосковье
Происшествия Пожары
01:16
Путин рассказал о новейшем лазерном оружии России
Политика Армия
00:30
Енотиха расшалилась при виде батона
Общество
08:57
Украинские депутаты подрались под флагом ЕС
Украина В мире
00:42
В центре Москвы забил фонтан с горячей водой
Происшествия Новости Москвы
04:02
Отец «трезвого мальчика» снова обратился в суд
Происшествия
01:28
Нападение акулы на дайвера случайно сняли на видео
Общество Происшествия
01:05
Приморские подростки с помощью селфи остановили товарняк
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение