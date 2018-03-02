Президентские выборы в Венесуэле назначены на вторую половину мая 

Председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Тибисай Лусена заявила, что президентские выборы в стране назначены на вторую половину мая. Об этом сообщает El Universal.
По ее словам, одновременно будут проведены выборы в законодательный и муниципальные советы. Соответствующее соглашение было подписано представителями ряда политических сил Венесуэлы.
Ранее сообщалось, что коммунистическая партия Венесуэлы предложила действующего президента страны Николаса Мадуро в качестве кандидата на пост главы государства.