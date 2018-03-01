Политолог из Армении оценил послание Путина парламенту

Армении отреагировали на послание Путина к Федеральному собранию. Свою оценку речи президента России дал политолог Арам Сафарян , передает «МИР24».

Эксперт отметил, что послание российского президента будет полезно послушать любителям спекуляций на тему армяно-российских отношений. В этих спекуляциях зачастую фигурируют утверждения о том, что Россия остается безучастной к некоторым национальным проблемам Армении.

«Многие противники армяно-российского стратегического союза спекулируют на тему того, что Россия безучастна к нашим некоторым национальным проблемам и она отдалена от нас. Вот как раз для ушей этих наших оппонентов президент Путин сегодня сказал, что у России достаточно стратегического вооружения и решимости чтобы в случае ядерного или любого другого нападения на Россию и ее союзников мгновенно дать ответный удар, обезвреживая этим очаги возможной напряженности», — сказал Сафарян.

«МИР» задал свой вопрос Путину

Послание президента России к Федеральному собранию прошло в Москве 1 марта 2018 года. Оглашение программного документа впервые прошло в Манеже, вне стен Кремля. Послание также сопровождалось инфографикой, демонстрируемой на экране позади трибуны главы государства и сопровождавшей его речь.

В ходе послания Владимир Путин затронул многие актуальные проблемы развития России, уделив особое внимание социально-экономической и военной сфере, а также медицине и образованию.

Стоит отметить, что выдвинутые президентом во время послания идеи могут получить юридическое оформление, к примеру — в форме указов или госпрограмм.

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