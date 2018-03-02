Песков назвал настоящий смысл послания Путина

Песков назвал основную идею послания Путина Федеральному Собранию

"Воспринимать это как некие милитаристские заявления неверно. Воспринимать это как основную часть послания президента Федеральному собранию также неверно. Россия была и остается страной, которая ищет взаимовыгодное, основанное на взаимном уважении и взаимном доверии сотрудничество со всеми странами мира", — подчеркнул Песков. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию неверно воспринимать как милитаристские заявления, Россия была и остается страной, которая ищет взаимовыгодное уважение и доверие в сотрудничестве со всеми странами мира, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

"Я призываю вас все-таки обратить внимание на основную мысль послания. Это идея, которую в самом начале акцентированно сказал президент. Это идея технологического прорыва, который наступит неизбежно во всем мире. И в данном случае задача России — успеть сделать этот рывок у нас. Мы имеем все необходимое для этого, потому что мир сейчас идет по такой скачкообразной траектории развития. И главное нам сейчас — оседлать эту технологическую волну", — добавил Песков. Он призвал обратить внимание на первую часть послания Путина, в которой озвучена идея технологического прорыва.

"Естественно, страна, которая в качестве приоритетной задачи видит технологический прорыв во всех областях, конечно, не может быть страной, которая хоть как-то инициирует гонку вооружений", — заявил пресс-секретарь.