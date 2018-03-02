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Песков назвал настоящий смысл послания Путина
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Песков назвал основную идею послания Путина Федеральному Собранию 

РИА Новости 3 часа назад
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию неверно воспринимать как милитаристские заявления, Россия была и остается страной, которая ищет взаимовыгодное уважение и доверие в сотрудничестве со всеми странами мира, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Воспринимать это как некие милитаристские заявления неверно. Воспринимать это как основную часть послания президента Федеральному собранию также неверно. Россия была и остается страной, которая ищет взаимовыгодное, основанное на взаимном уважении и взаимном доверии сотрудничество со всеми странами мира", — подчеркнул Песков.
Он призвал обратить внимание на первую часть послания Путина, в которой озвучена идея технологического прорыва.
"Я призываю вас все-таки обратить внимание на основную мысль послания. Это идея, которую в самом начале акцентированно сказал президент. Это идея технологического прорыва, который наступит неизбежно во всем мире. И в данном случае задача России — успеть сделать этот рывок у нас. Мы имеем все необходимое для этого, потому что мир сейчас идет по такой скачкообразной траектории развития. И главное нам сейчас — оседлать эту технологическую волну", — добавил Песков.
"Естественно, страна, которая в качестве приоритетной задачи видит технологический прорыв во всех областях, конечно, не может быть страной, которая хоть как-то инициирует гонку вооружений", — заявил пресс-секретарь.
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