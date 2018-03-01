Почему в России заговорили о выходе из ЕСПЧ

«Российские власти изучают возможность денонсации Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и прекращения сотрудничества с Европейским судом по правам человека в случае, если нынешняя линия суда, в результате которой появляются направленные против интересов России решения ЕСПЧ, не будет скорректирована», — сообщил собеседник агентства. В СМИ появилась информация о том, что Россия может разорвать отношения с ЕСПЧ и денонсировать Европейскую конвенцию о защите прав человека. В Совете Европы эти сообщения не комментируют. Эксперты поясняют, что камнем преткновения является приостановленное членство России в ПАСЕ. Именно по этой причине Страсбург выносит необъективные решения по российским делам. Возможен ли выход Москвы из европейской структуры — в материале RT. Москва рассматривает возможность выхода из Европейской конвенции по правам человека и прекращения сотрудничества с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) из-за дескриминации России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в профильных ведомствах.

«Суд отказывается учитывать особенности российской правовой системы и нормы международного права, и зачастую прибегает к практике двойных стандартов», — отметили источники. По его словам, «при рассмотрении жалоб против России политизация позиции ЕСПЧ возрастает». При этом, когда российская сторона возражает против определённых решений, её «аргументация и доводы не принимаются во внимание».

«Неправомерное лишение российских парламентариев права голосование в ПАСЕ привело к тому, что более 20 судей ЕСПЧ, многим из которых поручается рассмотрение российских дел, избраны без участия российских представителей», — приводит РИА Новости данные источника. Собеседники агентства пояснили, что предвзятое отношение к рассмотрению российских дел в Европе связно с тем, что Москва лишена возможности принимать участие в выборе судей.

Напомним, Россия в 2014 году была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы из-за ситуации в Крыму . Её представителям также закрыли возможность участвовать в работе уставных органов ассамблеи.

«Таким образом, в государственных органах России рассматривается возможность принятия решения о денонсации ЕКПЧ, что приведет к выходу нашей страны из-под юрисдикции ЕСПЧ и прекращению членства России в Совете Европы», — заявил он. «Выход из тупика» Собеседник агентства заключает, что вопрос легитимности принятия решений ЕСПЧ по российским делам «остаётся открытым», а в Москве готовы кардинально поменять ситуацию.

В Совете Европы отказались комментировать возможный выход России из ЕСПЧ. «Не комментирую», — сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниел Хольтген​​​.

«У острого кризиса между Россией и Советом Европы два источника: санкции ПАСЕ и политика ЕСПЧ. Пока выход из тупика не просматривается», — считает Пушков. Российский сенатор Алексей Пушков в своём микроблоге в Twitter пояснил, что отношения между Россией и ЕСПЧ, действительно, сложные, и что-то в них изменить пока нет возможности.

Предвзятое отношение Ранее сенатор не раз комментировал решения ЕСПЧ по делам, связанным с Россией. В феврале 2018 года он назвал наказание гражданке Украины , которая осквернила Вечный огонь в Киеве, несправедливым и аморальным. По его мнению, европейские судьи, вынося подобные решения, «утверждают фальшивые права и новые псевдо-ценности».

«Восстановление России в ПАСЕ не приведёт к принципиальным изменениям в Работе ЕСПЧ, особенно в том, что касается российских дел. И даже если Россия будет принимать участие в избрании судей, то не обязательно, российские судьи будут иметь к таким делам какое-либо касательство», — пояснил эксперт. С другой стороны, Европейский суд по правам человека уже давно настроен антироссийски и восстановление членства Москвы в ПАСЕ никак не изменит ситуацию. Такого мнения придерживатся эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

По его словам, даже когда Россия имела полное членство, подобные дела рассматривались не так, как хотелось бы Москве.

«Прецеденты разрешения дел без учёта российского права имеются. Решения ЕСПЧ вообще всегда носили конъюнктурный характер. На мой взгляд, сотрудничество с ЕСПЧ изначально носило несимметричный характер. И в этом корень проблемы», — рассказал политолог.

«России придётся определять своё отношение (к ЕСПЧ. — RT). Сейчас ещё существует минимальный шанс сохранить отношения. На мой взгляд, России не стоит держаться за те инструменты, которые уже показали свою недееспособность. Хотя они имеют право на существование, хотя бы для того, чтобы показать, что ещё не всё в наших отношениях испорчено», — заключил Владимир Брутер, добавив, что навряд ли Москва сейчас будет выносить своё окончательное решение. Членство России в ПАСЕ Если ситуация будет развиваться в том же ключе, то отношения России и Европейского суда «будут только ухудшаться и деградировать», и Брюссель будет использовать эту площадку во вред Москве.

Конфликт Москвы и Страсбурга обострился в 2014–2015 годах, когда российских парламентариев лишили права голоса и ряда других прав на сессиях из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе, идею закрепить документально в регламенте недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. Пока ПАСЕ не отреагировала на российское предложение.

В конце июня прошлого года, конфликт вышел на новый уровень, и российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объёме. Разрешения этой ситуации пока не последовало. При этом Москва продолжает работу по ратификации конвенционных документов Совета Европы.