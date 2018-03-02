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Путин обвинил США в гонке вооружений
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Путин обвинил США в возобновлении гонки вооружений 

Lenta.ru 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Началом гонки вооружений между Соединенными Штатами и Россией стал выход США из договора о противоракетной обороне (ПРО). Об этом заявил Владимир Путин в интервью телеканалу NBC NEWS.
«Если вы говорите о гонке вооружений, она началась, когда США вышли из договора о ПРО», — сказал Путин в беседе с журналисткой Меган Келли. Он также отметил, что заявления Вашингтона о «холодной войне» — это пропаганда, и те, кто говорят об этом, в действительности не являются аналитиками.
На вопрос о результатах испытаний новых систем вооружения Путин ответил: «Очень хорошо». Он добавил, что каждая из систем находится на определенном этапе готовности. Часть требует доработки, а некоторые из них уже находятся в войсках.
Ранее, 1 марта, во время оглашения послания Федеральному собранию, Путин рассказал о разработке новейших систем вооружения, которые способны преодолевать системы ПРО и ПВО. Речь шла, в частности, о стратегическом ракетном комплексе «Сармат», крылатой ракете неограниченной дальности, подводном беспилотнике, авиационном ракетном комплексе «Кинжал», гиперзвуковом ракетном комплексе с планирующим крылатым блоком и боевой лазерной установке.
В Пентагоне заявили, что не удивлены выступлению Путина и готовы защищать свою страну.
13 июня 2002 года США вышли из договора по ПРО. Бывший президент Соединенных Штатов Джордж Буш назвал тогда договор «пережитком прошлого». Такое решение было принято вопреки возражениям России и Китая, которые считали, что это может подорвать мировую систему обеспечения безопасности.
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