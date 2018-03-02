Путин обвинил США в гонке вооружений

Путин обвинил США в возобновлении гонки вооружений

Началом гонки вооружений между Соединенными Штатами и Россией стал выход США из договора о противоракетной обороне (ПРО). Об этом заявил Владимир Путин в интервью телеканалу NBC NEWS.

«Если вы говорите о гонке вооружений, она началась, когда США вышли из договора о ПРО», — сказал Путин в беседе с журналисткой Меган Келли. Он также отметил, что заявления Вашингтона о «холодной войне» — это пропаганда, и те, кто говорят об этом, в действительности не являются аналитиками.

На вопрос о результатах испытаний новых систем вооружения Путин ответил: «Очень хорошо». Он добавил, что каждая из систем находится на определенном этапе готовности. Часть требует доработки, а некоторые из них уже находятся в войсках.

Ранее, 1 марта, во время оглашения послания Федеральному собранию, Путин рассказал о разработке новейших систем вооружения, которые способны преодолевать системы ПРО и ПВО. Речь шла, в частности, о стратегическом ракетном комплексе «Сармат», крылатой ракете неограниченной дальности, подводном беспилотнике, авиационном ракетном комплексе «Кинжал», гиперзвуковом ракетном комплексе с планирующим крылатым блоком и боевой лазерной установке.

Пентагоне заявили, что не удивлены выступлению Путина и готовы защищать свою страну.