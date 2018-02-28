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Собчак облила водой обматерившего ее Жириновского
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Собчак облила водой обматерившего ее Жириновского 

Рамблер 43 минуты назад
Кандидат на пост президента РФ Ксения Собчак облила водой Владимира Жириновского во время записи предвыборных дебатов на телеканале Россия-1.
Как сообщает РИА Новости, перепалка Жириновского и Собчак началась во время выступления еще одного кандидата на высший государственный пост Сергея Бабурина. Жириновский начал перебивать Бабурина, Собчак призвала лидера ЛДПР к спокойствию, на что политик стал выкрикивать оскорбления в ее адрес.
«С улицы не надо сюда приводить базарных девок. Грязь это все. "Дом-2" — это там разврат. Пусть заткнется», — сказал Жириновский.
Лидер ЛДПР также назвал Собчак «дурой», «шлюхой» и продолжал спорить до тех пор, пока она не вылила на него стакан воды.
Дебаты транслировались в прямом эфире на Дальний Восток, но после инцидента трансляцию прервали и перенесли на час.
В Москве программа должна выйти в эфир в 23:00.
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