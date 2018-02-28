Госдеп допустил смягчение антироссийских санкций

Волкер допустил незначительное смягчение антироссийских санкций

Западные страны могут ослабить санкции против России, если Москва поспособствует достижению мира в Донбассе, заявил спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер во время выступления в Центре национальных интересов.

По его словам, возможно лишь незначительное смягчение ограничительных мер, но даже это может стать ценным фактором в отношениях Москвы и Вашингтона, так как продемонстрирует их способность договариваться.

Однако Волкер посетовал на отсутствие текущего прогресса в достижении мира на юге-востоке Украины, в частности, из-за расхождений позиций сторон в вопросе введения миротворческого контингента ООН в Донбасс.

При этом спецпредставитель Госдепа усомнился в возможности полномасштабного российского вторжения на Украину.

"Украина — это гораздо более устойчивая страна, чем может показаться", — сказал Волкер, слова которого приводит издание National Interest.

Он также заявил, что США не позволят "России присоединить новые территории Украины".

Украинские власти приступили к военной операции против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые после госпереворота в стране в феврале 2014 года объявили о независимости. Как свидетельствуют данные ООН, порядка десяти тысяч человек стали жертвами продолжающегося конфликта.

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворческого контингента на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ . Однако украинские власти считают, что миссия должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Западные страны ввели антироссийские санкции в 2014 году на фоне украинского конфликта и вхождения Крыма в состав России после проведенного референдума. Более 95% жителей полуострова проголосовали за то, чтобы Крым стал российским регионом.