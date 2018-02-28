Русские начали наказывать Запад за русофобию

Русские начинают наказывать западных политиков за их русофобию

Европейским политикам стоит осторожней относиться к тому, что они говорят про русских — время, когда им сходила с рук любая ложь о России, заканчивается. В Голландии уже второй видный политик оказался в центре скандала после его высказываний на русскую тему. Наказать его пытаются русскоязычные граждане Нидерландов — используя для этого весьма необычный повод и инструмент.

Всего две недели назад ушел в отставку министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра — его поймали на лжи о Владимире Путине . Политик приписал президенту России слова, которых тот не говорил. Причем Зейлстра заявлял, что он сам слышал их из уст Путина, когда встречался с ним в 2006 году.

Слова Путина о желании «воссоздать Великую Россию за счет присоединения Украины, Белоруссии, Прибалтики и части Казахстана» — естественно, насильственного — неоднократно цитировались со ссылкой на Зейлстра. Пока не выяснилось, что тот банально не принимал участия в беседе с Путиным. Министр подал в отставку ровно в тот день, в который его ждали в визитов в России, не пробыв на своем посту и полугода.

Зейлстра — однопартиец премьер-министра Нидерландов Рютте, возглавляющего Народную партию за свободу и демократию. Но его решение подать в отставку поддержали и во второй партии, входящей в правящую коалицию. Причем лидер «Демократов-66» Александр Пехтольд сделал это так, что вызвал новый скандал. Свою речь Пехтольд закончил словами:

«Я еще не встречал ни одного русского, который покаялся и сам исправил бы свои ошибки, как Халбе».

То есть Пехтольд, по сути, отказал русским в способности признавать ошибки и раскаиваться. «Хамство и наглость» по-серебряковски, только в голландском варианте. В принципе, по меркам ставшей нормой в последние четыре года открытой политической русофобии, ничего особенного — Путина открыто называют диктатором, русской агрессией пугают европейские страны.

Однако в случае с Петхольдом есть шанс на то, что история получит продолжение, причем не самое для него приятное. Ведь в словах Пехтольда речь пошла уже о русском народе как таковом — и на эти заяавления политика обратили внимание жители самой Голландии.

В соцсетях началась кампания с призывами подавать судебные иски против Пехтольда. Начали ее проживающие в Голландии выходцы из России, но потом к ней присоединились и обычные голландцы. Инициатором кампании стал студент университета в Твееде Никита Ананин:

«Я пошел в полицию, где подал заявление о дискриминации. Так же поступили еще несколько человек вместе со мной, и я думаю, что заявлений будет еще больше. В свое время в Голландии уже был прецедент, когда к ответу привлекали политика Герта Вилдерса за дискриминацию марокканцев. Тогда состоялись слушания, по итогам которых даже было заявлено, что дискриминация этнической группы приравнивается в Голландии фактически к дискриминации расовой, то есть к расизму. По такой канве мы могли бы привлечь Александра Пехтольда. С нашей стороны было важно показать, что так делать непозволительно».

Действительно, русские в Голландии хотят действовать по уже испробованной мусульманами схеме. Они прямо говорят, что их возмущают двойные стандарты.

«Если ты оскорбишь темнокожего, ты расист, если мусульманина — то националист, а русского — значит, хороший человек. Считаем, что нам нужно резко реагировать на подобные вещи», говорит живущая в Голландии Наталья Воронцова

Она рассказала РИА Новости , что в полиции у нее сначала не хотели принимать заявление — «женщина в полицейском управлении пробовала вступить со мной в дискуссию. Пыталась убедить меня, что политик не имел в виду ничего предосудительного, а мои усилия назвала тратой времени».

Тем не менее заявления на Пехтольда голландская полиция все-таки принимает. И теперь активисты хотят довести дело до суда. Хотя, как вспоминают русские голландцы, «когда судили Вилдерса, оскорбившего марокканцев, в некоторых отделениях подготовили заранее заполненные формуляры заявлений, чтобы процесс шел как можно эффективнее». Объяснение тут простое — хотя формально в обоих случаях речь идет о претензиях одного из проживающих в стране национальных меньшинств, разница есть не только между марокканцами и русскими, но и между Вилдерсом и Пехтольдом.

Марокканцы составляют примерно треть от миллионной общины голландских мусульман, а русских в Нидерландах вряд ли больше нескольких тысяч. Но еще важнее, что Вилдерса хотели осудить не только мусульмане, но и власти. Потому что Вилдерс — антисистемный политик, евроскептик, националист, популист, чья партия периодически выходит на первое место в опросах избирателей. Но прорваться к власти у него не получается — против него, как и против других европейских правых, блокируются все остальные, системные партии.

Одну из самых известных из них, «Демократов-66» и возглавляет уже второе десятилетие 52-летний Александр Пехтольд. Д-66 — самая лево-либеральная, мультикультуралистская и антитрадиционналисткая партия, за нее охотней всего голосует студенты больших городов, секс-меньшинства и мигранты. Сейчас она является младшим партнером в правящей коалиции. И, естественно, никто в правительстве Рютте не хочет очередного скандала всё на ту же русскую тему.

И все же замять дело будет сложно, ведь власть сама создала прецедент, поддерживая суд против Велдерса. Понятно, что в правящей коалиции просто не думали о том, что сами могут угодить в этот капкан.

За последние годы разногласия между системными голландскими политиками и Вилдерсом лишь усилились. И русская тема закономерно стала одним из важных пунктов расхождений — Вилдерс не раз призывал к отказу от войны санкций с Россией и против евроинтеграции Украины, а Пехтольд летал в Киев к Порошенко (в том числе и на частном самолете одного из украинских олигархов). Так что высказывания лидера «Демократов-66» о русских не случайны.

Вот только он не учел, что русские на самом деле научились исправлять свои ошибки. И если раньше они не использовали «европейские инструменты» для своей защиты, то теперь они будут с помощью них заставлять раскаиваться тех, кто привык не стесняться своей русофобии.