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Украинский министр упал в обморок после слов о РФ
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Украинский министр задохнулся и упал после оскорблений в адрес России 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Евгений Котенко
Выступление министра информации Украины Юрия Стеця на форуме в Киеве закончилось обмороком, пишет портал "Политнавигатор".
В начале своей непродолжительной речи Стець пообещал быть максимально "откровенным и искренним" и минимально "дипломатичным". Затем чиновник обратился к евродепутату Ребекке Хармс и послу США на Украине Мари Йованович.
"Вы говорили, что Крым — это Украина, а Россия — оккупант", — сказал Стець, начиная задыхаться.
"Посмотрите на Ахтема Чийгоза. Его за это посадили. Вы следующие", — заключил министр и ушел с трибуны.
После этого чиновник упал, не доходя до кулис. Ведущая извинилась за неловкую ситуацию.
"Извините, пожалуйста. Министр больной. Для нас это норма. Просим понять этот момент", — заявила она.
В сентябре 2017 года суд приговорил к восьми годам колонии общего режима заместителя главы "Меджлиса крымско-татарского народа"* Ахтема Чийгоза за организацию беспорядков у здания крымского парламента феврале 2014 года накануне референдума, по итогам которого Крым воссоединился с Россией. Позже президент России Владимир Путин по просьбе муфтия крымских мусульман помиловал Чийгоза.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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