Украинский министр упал в обморок после слов о РФ

Выступление министра информации Украины Юрия Стеця на форуме в Киеве закончилось обмороком, пишет портал "Политнавигатор".

"Извините, пожалуйста. Министр больной. Для нас это норма. Просим понять этот момент", — заявила она.

После этого чиновник упал, не доходя до кулис. Ведущая извинилась за неловкую ситуацию.