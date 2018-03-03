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Путин принял участие в митинге в «Лужниках»
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Путин принял участие в митинге в «Лужниках» 

РИА Новости 3 марта 2018
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты РФ Владимир Путин прибыл на стадион "Лужники", где проходит митинг в поддержку его кандидатуры на выборах.
Ранее о его проведении сообщил предвыборный сайт кандидата. Ожидается, что в мероприятии примут участие несколько тысяч человек. На сайте отмечается, что на митинге выступят Олег Газманов, Стас Михайлов, Николай Басков, Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Юрий Антонов, Александр Розенбаум, Филипп Киркоров, Тимур Родригез, Алексей Воробьев и другие.
Как сообщил ранее пресс-секретарь избирательного штаба Андрей Кондрашов, мероприятие оплачено из избирательного фонда кандидата.
Выборы главы государства пройдут 18 марта. На высший государственный пост претендуют лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин, директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ, Владимир Жириновский, который традиционно баллотируется от своей ЛДПР, действующий глава государства Владимир Путин, который идет на выборы как самовыдвиженец, телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая партией "Гражданская инициатива", председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, бизнес-омбудсмен Борис Титов, ставший кандидатом от своей Партии роста, и один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский. Именно в таком алфавитном порядке их фамилии будут расположены в бюллетене.
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