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В МИД России рассказали о возможности введения безвизового режима с Латинской Америкой
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В МИД России рассказали о возможности введения безвизового режима с Латинской Америкой 

Газета.Ru 26 февраля 2018
Фото: Газета.Ru
Директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин заявил о возможности введения для россиян безвизового режима со странами Латинской Америки к концу этого года. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Наше сотрудничество (с Латинской Америкой — Газета.Ru) открыто, проявлением этого является задача, которую мы поставили — сделать в ближайшем будущем Россию и Латинскую Америку зонами взаимных безвизовых поездок граждан", — сказал Щетинин.
По его словам, Россия к этому очень близка, так как осталось урегулировать вопрос с «парой стран». В настоящее время проходят переговоры по странам Карибского бассейна.
"Некоторые страны в одностороннем порядке открыли нам безвизовый режим, мы хотим, чтобы это основывалось на межправительственных соглашениях, и мы сейчас с ними работаем, так что мы здесь продвигаемся вперед", -.добавил Щетинин.
Ранее сообщалось, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом, что надеется на введение США безвизового режима для граждан Казахстана.
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