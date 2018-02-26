В МИД России рассказали о возможности введения безвизового режима с Латинской Америкой

Директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин заявил о возможности введения для россиян безвизового режима со странами Латинской Америки к концу этого года. Об этом сообщает РИА «Новости».

"Наше сотрудничество (с Латинской Америкой — Газета.Ru ) открыто, проявлением этого является задача, которую мы поставили — сделать в ближайшем будущем Россию и Латинскую Америку зонами взаимных безвизовых поездок граждан", — сказал Щетинин.

По его словам, Россия к этому очень близка, так как осталось урегулировать вопрос с «парой стран». В настоящее время проходят переговоры по странам Карибского бассейна.

"Некоторые страны в одностороннем порядке открыли нам безвизовый режим, мы хотим, чтобы это основывалось на межправительственных соглашениях, и мы сейчас с ними работаем, так что мы здесь продвигаемся вперед", -.добавил Щетинин.