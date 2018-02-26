В РФ прошли первые дебаты

Жириновский и трое доверенных лиц провели первые предвыборные радиодебаты

Первые радиодебаты кандидатов на пост президента РФ прошли на Радио России в понедельник, было представлено видение кандидатами внешней политики страны.

По его словам, главное направление работы президента — это внешняя политика и оборонная безопасность. При этом внешняя политика РФ, как полагает Жириновский, должна быть повернута на юг, где "есть очаг уже начавшейся практически третьей мировой войны".

Нина Останина , представляющая интересы кандидата Грудинина в качестве доверенного лица, сообщила, что кандидат не смог принять участие в дебатах, так как находится на встрече в Краснодарском крае. В своем выступлении она сделала акцент на состояние Вооруженных сил России, подвергла критике оборонную политику и добавила, что главная задача внешней политики — защита национальных интересов России.

"Это не дебаты, это фальсификация дебатов… Конечно, мы отработаем этот формат, но он абсолютно бесполезен, потому что поспорить в таком формате по позициям серьезно нам будет невозможно", — сказала она. В свою очередь, Елена Лукьянова , которая является доверенным лицом Собчак, в начале своего выступления отметила, что не считает данную дискуссию полноценными дебатами.

"Главный приоритет — это политика внутренняя… Основой безопасности является экономическая, социальная безопасность, а не наращивание вооружений", — пояснила доверенное лицо Собчак. Отвечая на вопрос о том, каковы инструменты внешней политики, обеспечивающие безопасность РФ, она отметила, что в отличии от других кандидатов и их представителей не считает внешнюю политику главным приоритетом для президента.

"Глобальная угроза в плане безопасности страны — это потеря доли в мировой экономике… Ее снижение ведет за собой снижение социально-экономического положения в стране…, снижение уровня жизни людей и технологическое отставание — это главное, чего мы должны опасаться", — ответил он на вопрос об инструментах внешней политики, обеспечивающих безопасность России. Доверенное лицо Титова Сергей Демин объяснил отсутствие на дебатах своего кандидата тем, что он находится в командировке.