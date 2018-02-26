В РФ прошли первые дебаты

Первые радиодебаты кандидатов на пост президента РФ прошли на Радио России в понедельник, было представлено видение кандидатами внешней политики страны.
Участниками первых дебатов на радио должны были стать четыре кандидата: Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак и Борис Титов. Однако только Жириновский лично принял участие в дебатах, остальные претенденты на президентское кресло прислали своих доверенных лиц. Этот факт отметил лидер ЛДПР, который заявил, что рад тому, что "три других кандидата испугались (участвовать в дебатах), струсили, так как они совершенно не разбираются в вопросах внешней политики".
По его словам, главное направление работы президента — это внешняя политика и оборонная безопасность. При этом внешняя политика РФ, как полагает Жириновский, должна быть повернута на юг, где "есть очаг уже начавшейся практически третьей мировой войны".
Нина Останина, представляющая интересы кандидата Грудинина в качестве доверенного лица, сообщила, что кандидат не смог принять участие в дебатах, так как находится на встрече в Краснодарском крае. В своем выступлении она сделала акцент на состояние Вооруженных сил России, подвергла критике оборонную политику и добавила, что главная задача внешней политики — защита национальных интересов России.
В свою очередь, Елена Лукьянова, которая является доверенным лицом Собчак, в начале своего выступления отметила, что не считает данную дискуссию полноценными дебатами.
"Это не дебаты, это фальсификация дебатов… Конечно, мы отработаем этот формат, но он абсолютно бесполезен, потому что поспорить в таком формате по позициям серьезно нам будет невозможно", — сказала она.
Отвечая на вопрос о том, каковы инструменты внешней политики, обеспечивающие безопасность РФ, она отметила, что в отличии от других кандидатов и их представителей не считает внешнюю политику главным приоритетом для президента.
"Главный приоритет — это политика внутренняя… Основой безопасности является экономическая, социальная безопасность, а не наращивание вооружений", — пояснила доверенное лицо Собчак.
Доверенное лицо Титова Сергей Демин объяснил отсутствие на дебатах своего кандидата тем, что он находится в командировке.
"Глобальная угроза в плане безопасности страны — это потеря доли в мировой экономике… Ее снижение ведет за собой снижение социально-экономического положения в стране…, снижение уровня жизни людей и технологическое отставание — это главное, чего мы должны опасаться", — ответил он на вопрос об инструментах внешней политики, обеспечивающих безопасность России.
Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.
Бесплатный эфир для предвыборных дебатов и трансляции агитационных роликов зарегистрированным кандидатам и выдвинувшим их партиям предоставляют пять федеральных телеканалов (Первый канал, Россия 1, Россия 24, ТВ Центр и ОТР) и три радиостанции (Радио России, Маяк и Вести ФМ). В целом, более 60 часов бесплатного эфира на федеральном ТВ и 36 часов на федеральных радиостанциях выделено для дебатов и трансляции агитационных роликов кандидатов в президенты России. Участниками дебатов будут только семь кандидатов, так как штаб кандидата Путина заявил об отказе от бесплатного эфира, выделяемого для дебатов на федеральных ТВ— и радиоканалах.