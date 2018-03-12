Путин завершит предвыборную кампанию митингом в Крыму

«Это годовщина референдума. В Крыму и Севастополе она очень важна и отмечается», — сказал Песков.

У Путина запланировано много мероприятий на полуострове, однако главным из них станет многотысячный митинг в Севастополе, говорят собеседники. Песков подтвердил «Дождю» эту информацию.