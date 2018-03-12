Путин завершит предвыборную кампанию митингом в Крыму

Кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин 14 марта совершит последнюю перед президентскими выборами региональную поездку — в Крым и Севастополь, где примет участие во втором за период избирательной кампании многотысячном митинге. Об этом «Дождю» рассказали три близкие к Кремлю источника и подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
У Путина запланировано много мероприятий на полуострове, однако главным из них станет многотысячный митинг в Севастополе, говорят собеседники. Песков подтвердил «Дождю» эту информацию.
«Это годовщина референдума. В Крыму и Севастополе она очень важна и отмечается», — сказал Песков.
Масштабный севатопольский митинг будет ориентирован на всю страну, президент напомнит избирателям о произошедшем четыре года назад присоединении Крыма к России. Также Путин во время поездки в Крым поднимет тему транспортной интеграции полуострова с Россией. Предполагается, что он обсудит тему моста через Керченский пролив и, вероятно, объявит о скорой сдаче объекта, предполагает один из собеседников. Также Путин осмотрит здание нового терминала аэропорта «Симферополь».
Это второй масштабный митинг за время избирательной президентской кампании. Первый митинг в поддержку действующего президента 3 марта в Лужниках, на котором выступил Путин, по данным МВД собрал 130 000 человек.
Ранее «Коммерсант» сообщал, что Путин может прибыть в Крым в день выборов 18 марта и проголосовать на местном участке. По словам близкого к президентской администрации собеседника «Дождя», такой вариант в Кремле действительно обсуждался, однако позже от него отказались. Вероятнее всего в день выборов Путин будет в Москве и проголосует по месту прописки.
Изначально в Кремле планировали, что Путин в ходе кампании посетит почти все федеральные округа, однако из-за болезни президент был вынужден отменить визит на Дальний Восток. Путин успел посетить Сибирь и несколько регионов Северо-Запада, Приволжья и Урала. В понедельник Путин посещает Краснодар.