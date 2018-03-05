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100 тыс. наблюдателей направят на выборы от общественных палат
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Более 100 тыс. наблюдателей будут направлены на выборы президента РФ от общественных палат 

ТАСС 5 марта 2018
Фото: ТАСС
Общественная палата (ОП) РФ и общественные палаты регионов направят на выборы президента России, которые пройдут 18 марта, более 100 тыс. наблюдателей. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС замглавы рабочей группы ОП РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев.
Ранее Григорьев сообщал, что в общественные палаты поступило более 100 тыс. обращений от желающих стать наблюдателями.
"Мы предложили любым организациям подписывать с нами [ОП РФ] и региональными общественными палатами соглашения, сейчас уже подписано более 1 тыс. таких обращений, и широкий спектр общественных организаций (практически все желающие) участвуют в наблюдении по линии общественных палат. Более 100 тыс. наблюдателей по всем регионам России уже сейчас находятся в нашей базе", — сказал Григорьев.
Он уточнил, что для наблюдателей от общественных палат разработан этический кодекс общественного наблюдателя.
"Он принят этой тысячью общественных организаций, и 100 тыс. наблюдателей пойдут на избирательные участки с этим этическим кодексом", — уточнил Григорьев.
По его словам, один из пунктов этого кодекса — "обеспечение гласности и прозрачности" при проведении наблюдения.
Он напомнил, что в осенью прошлого был приняты поправки в законодательство, которые позволили федеральной и региональным общественным палатам направлять своих наблюдателей на выборы.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта.
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