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«Санкции против России ввели навсегда»
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Санкции против России ввели навсегда, заявил Рогозин 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Санкции, введенные Западом против России, останутся навсегда, считает вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Осенью 2017 года администрация США предоставила перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции. Выполнение этого закона началось 29 января 2018 года. В госдепе сообщили, что закон станет сдерживающим фактором для предприятий и физических лиц, желающих заключить сделки с компаниями из России, и он уже привел к миллиардным потерям для российского оборонного сектора.
"Навсегда… Санкции — это реакция старого матерого врага на наше усиление. И сняты они будут только в случае, если мы снова станем слабыми", — сказал он в интервью газете "Коммерсант" в ответ на вопрос, надолго ли санкции.
По словам вице-премьера, для России санкции — это шанс проявить лучшие черты национального характера.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.
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