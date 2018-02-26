Санкции против России ввели навсегда, заявил Рогозин

Санкции, введенные Западом против России, останутся навсегда, считает вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Осенью 2017 года администрация США предоставила перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции. Выполнение этого закона началось 29 января 2018 года. В госдепе сообщили, что закон станет сдерживающим фактором для предприятий и физических лиц, желающих заключить сделки с компаниями из России, и он уже привел к миллиардным потерям для российского оборонного сектора.

"Навсегда… Санкции — это реакция старого матерого врага на наше усиление. И сняты они будут только в случае, если мы снова станем слабыми", — сказал он в интервью газете "Коммерсант" в ответ на вопрос, надолго ли санкции.

По словам вице-премьера, для России санкции — это шанс проявить лучшие черты национального характера.