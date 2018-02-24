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СБУ обвинила РФ в попытке подрыва «Украины»
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СБУ обвинила российские спецслужбы в попытке подрыва крейсера «Украина» 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о попытке российских спецслужб взорвать законсервированный с 1996 года ракетный крейсер "Украина", дислоцированный в Николаеве. Об этом заявил замглавы ведомства Виктор Кононенко.
Утверждается, что диверсию якобы должен был осуществить россиянин Давид Пономарев вместе с сообщниками. По словам Кононенко, подрыв планировалось провести в 2015 году в День Конституции Украины. Целью атаки, заявляют в СБУ, — запугивание местного населения.
Кроме того, Кононенко заявил, что украинским спецслужбам удалось сорвать операцию по поджогу здания "Общества венгерской культуры" в Ужгороде. Это, по его словам, заставило российские спецслужбы искать исполнителей среди граждан Евросоюза, которым в результате удалось совершить атаку.
Строительство крейсера "Украина" началось в 1984 году. В 1993-м корабль выведен из состава ВМФ России и передан ВМС Украины. В 1996 году проект был заморожен из-за отсутствия финансирования. Президент Украины Петр Порошенко в 2017 году подписал указ о демилитаризации корабля. Власти планируют снять вооружение и продать оставшиеся части крейсера.
СБУ регулярно заявляет о задержаниях "агентов российских спецслужб" и россиян, которые якобы готовят диверсии на Украине. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и никаких агентов российских спецслужб и войск на Украине нет.
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