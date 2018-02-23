Сайт общественных наблюдателей атаковали хакеры

"За последние 12 часов сайт NOM24.ru, на котором агрегируются сообщения о возможных нарушениях и вся актуальная информация о выборах, подвергся более чем 70 хакерским атакам", — сказал Коломойцев.

Сайт сети общественных наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" (НОМ), на котором можно отследить актуальную информацию о нарушениях на президентских выборах, подвергся более чем 70 хакерским атакам за последние 12 часов. Об этом сообщил ТАСС в пятницу федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев.