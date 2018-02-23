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Сайт общественных наблюдателей атаковали хакеры
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Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям

На сайт НОМ за последние 12 часов совершено более 70 хакерских атак 

ТАСС 23 февраля 2018
Фото: ТАСС
Сайт сети общественных наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" (НОМ), на котором можно отследить актуальную информацию о нарушениях на президентских выборах, подвергся более чем 70 хакерским атакам за последние 12 часов. Об этом сообщил ТАСС в пятницу федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев.
"За последние 12 часов сайт NOM24.ru, на котором агрегируются сообщения о возможных нарушениях и вся актуальная информация о выборах, подвергся более чем 70 хакерским атакам", — сказал Коломойцев.
По его словам, проверка по IP-адресам показала, что "вторжения происходили с территории Швеции и Нидерландов".
"Нам удалось достаточно быстро пресечь эти атаки", — заключил он.
НОМ является крупнейшей в России сетью независимых наблюдателей, работа которой направлена на формирование качественно новой инфраструктуры для обеспечения честных и прозрачных выборов.
Выборы президента пройдут 18 марта.
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