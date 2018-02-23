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Сурков поздравил защитников Донбасса
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Сурков поздравил защитников Донбасса с 23 февраля 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
Помощник президента РФ Владислав Сурков поздравил с Днем защитника Отечества ополченцев Донбасса, отметив их подлинный героизм.
"Прежде всего, счастья и везения всем защитникам Донбасса. У вас все по-настоящему там. Настоящая военная работа. Подлинный героизм. Дай вам бог и счастья такого же настоящего и полного", — сказал он в интервью Донецкому агентству новостей.
Помощник президента рассказал агентству, что служил в отдельном разведывательном батальоне в Венгрии.
"Просились с сослуживцами в Афганистан, рапорты даже написали. Ротный вызвал, сказал — не надо, служить надо там, куда послали. А послали, говорит, вас сами знаете куда. Так что мирно отслужили в Южной группе войск", — вспомнил Сурков.
День защитника Отечества, по словам помощника президента, он отмечает ежегодно с друзьями и сослуживцами.
"Не исключаю, что будет предложен тост за основателя Красной армии Льва Троцкого. Сегодня красной армии сто лет. Грех его не помянуть. Его заслуги ведь никак не менее очевидны, чем его ошибки, о которых почему-то принято чаще говорить", — рассказал он.
Сурков также поделился воспоминанием, что сталкивался в армии с дедовщиной, которая, несмотря на незаконность, тогда воспринималась естественно.
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"Сейчас я скажу, что это незаконно. А тогда она воспринималась как абсолютно естественное дело: если тридцать пацанов закрыли надолго в одной комнате, то по-другому как?", — задался вопросом помощник президента.
Однако, по его словам, от службы в армии остались "самые добрые воспоминания".
"Это счастливое время", — подчеркнул Сурков.
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