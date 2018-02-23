Кадыров проклял Сталина

«В истории чеченского народа, насчитывающей тысячелетия, было очень много трагических событий. (…) Однако ни одна из этих войн не идет ни в какое сравнение с репрессиями Иосифа Сталина (будь он проклят во веки веков) против чеченского народа. (…) 23 февраля 1944 года (…) нас лишили всего — родной земли, родных домов, нажитого столетиями, загнали в скотские вагоны, отвезли и выбросили в алтайских горах, казахстанских степях, загнали в свинцово-цинковые и урановые рудники», — написал Кадыров. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал председателя Совета министров СССР Иосифа Сталина «кровавым злодеем» и проклял его во веки веков. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, вспоминая события 23 февраля 1944 года.

Он отметил, что часть репрессированных умерла от голода и болезней, другая часть выжила «благодаря истинной вере». Но чеченцев — «народ-воин, народ-труженик, народ-патриот» — назвали «врагом народа», посетовал Кадыров. Он добавил, что жители республики помнят национальную трагедию, но строят «новую Россию».

Массовая депортация чеченского и ингушского народов была произведена по указанию Сталина 23 февраля 1944 года. Тогда было принято постановление ГКО СССР № 5073 об упразднении Чечено-Ингушской АССР и высылке ее населения в Среднюю Азию и Казахстан. Официальным поводом стало обвинение в пособничестве фашистским оккупантам.

По официальным данным, с территории Чечено-Ингушской АССР были вывезены почти полмиллиона человек, которых направили в отдаленные районы Киргизии и Казахстана. Кроме чеченцев и ингушей, депортации подверглись и другие народы Северного Кавказа, в том числе калмыки, карачаевцы и балкарцы.

Запрет на возвращение на родину для чеченцев и ингушей был снят в январе 1957 года. Точных данных о числе погибших в результате депортации нет. В то же время, по оценкам историков, тяжелые условия в местах переселения стали причиной смерти десятков тысяч человек.

В конце ноября прошлого года Кадыров предложил передать останки Сталина Грузии.

«Миллионы жителей России вздохнут полной грудью, узнав, что сталинский дух покинул Россию», — заверил глава Чечни.

Он также заявил о необходимости убрать тело советского вождя Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади.