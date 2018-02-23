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Путин отметил героизм россиян в Сирии
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Путин поблагодарил тех, кто участвовал в операции в Сирии и проявил героизм 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил всех, кто участвовал в операции в Сирии и проявил героизм.
"Свою готовность решать сложнейшие задачи наши военнослужащие продемонстрировали в Сирии. Действуют смело, решительно, мужественно. Помогли сирийской армии разгромить крупные, хорошо оснащенные террористические группировки", — сказал Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле.
Он поблагодарил всех, кто участвовал "в этой сложнейшей операции, в реальных боевых условиях доказал свое воинское мастерство, проявил героизм, стойкость, отвагу".
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