Путин отметил героизм россиян в Сирии

Путин поблагодарил тех, кто участвовал в операции в Сирии и проявил героизм

"Свою готовность решать сложнейшие задачи наши военнослужащие продемонстрировали в Сирии. Действуют смело, решительно, мужественно. Помогли сирийской армии разгромить крупные, хорошо оснащенные террористические группировки", — сказал Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил всех, кто участвовал в операции в Сирии и проявил героизм. Он поблагодарил всех, кто участвовал "в этой сложнейшей операции, в реальных боевых условиях доказал свое воинское мастерство, проявил героизм, стойкость, отвагу".