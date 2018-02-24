Захарова объяснила кокаин в здании посольства РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обнаруженный в чемоданах в одном из зданий российского посольства в Аргентине кокаин не имел отношения к диппочте.

«Информация, распространенная в СМИ, о том, что это была диппочта, не соответствует действительности. Так как занимался этими хотя и белыми, но грязными делами сотрудник технического состава. А дипломатическую почту формируют дипломаты. <…> У технического сотрудника не было ни дипломатического паспорта, ни допуска к формированию дипломатической почты», — говорится в сообщении на официальной странице МИД РФ в Facebook.

Ранее стало известно о совместной операции правоохранительных органов России и Аргентины по пресечению канала поставки крупной партии наркотиков. Среди задержанных — граждане РФ и Аргентины.

По версии МИД наркотики в чемоданах принадлежали бывшему сотруднику посольства из технического состава.