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Захарова объяснила кокаин в здании посольства РФ
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Захарова объяснила кокаин в здании посольства РФ 

Рамблер 6 часов назад
Фото: ТАСС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обнаруженный в чемоданах в одном из зданий российского посольства в Аргентине кокаин не имел отношения к диппочте.
«Информация, распространенная в СМИ, о том, что это была диппочта, не соответствует действительности. Так как занимался этими хотя и белыми, но грязными делами сотрудник технического состава. А дипломатическую почту формируют дипломаты. <…> У технического сотрудника не было ни дипломатического паспорта, ни допуска к формированию дипломатической почты», — говорится в сообщении на официальной странице МИД РФ в Facebook.
Ранее стало известно о совместной операции правоохранительных органов России и Аргентины по пресечению канала поставки крупной партии наркотиков. Среди задержанных — граждане РФ и Аргентины.
По версии МИД наркотики в чемоданах принадлежали бывшему сотруднику посольства из технического состава.
 Ещё 107 источников 
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