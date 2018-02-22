Названа сумма расходов избирательного фонда Путина

Расходы избирательного фонда Путина на 20 февраля составили около 196 млн рублей

Расходы из избирательного фонда действующего президента РФ Владимира Путина , баллотирующегося на новый срок в порядке самовыдвижения, составили, по данным на 20 февраля, около 196,26 млн рублей. Это следует из данных о поступлении средств и расходах из избирательных фондов кандидатов, опубликованных в четверг на сайте ЦИК РФ.

В общей сложности в избирательный фонд кандидата поступило около 407,5 млн рублей, следует из представленных сведений. Закон устанавливает максимальную сумму расходов из избирательного фонда в 400 млн рублей, остальные средства должны быть возвращены отправителям.

В отчете указано, что средства фонда тратились, в частности, на финансовое обеспечение сбора подписей, необходимых для регистрации кандидата, на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, агитацию через телерадиовещание.

По данным на 13 февраля, расходы избирательного фонда Путина составляли порядка 89,4 млн рублей. Таким образом, за прошедшие дни на кампанию кандидата было потрачено около 107 млн рублей.

Как следует из опубликованных данных, значительные суммы были потрачены на мероприятия агитационного плана. С 17 февраля в избирательной кампании начался период агитации, в ходе которого кандидаты в том числе могут размещать в СМИ агитационные материалы, оплаченные из средств избирательного фонда.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.