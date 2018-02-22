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Аппеляцию Собчак рассмотрят в Верховном суде РФ
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Верховный суд РФ рассмотрит апелляцию Собчак по регистрации Путина кандидатом в президенты 

ТАСС 22 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Верховный суд России 26 февраля рассмотрит жалобу Ксении Собчак на решение о признании законной регистрации Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Жалоба на решение по административному иску Собчак будет рассмотрена апелляционной инстанцией Верховного суда 26 февраля в 10:00 мск", — сказала собеседница агентства.
Верховный суд ранее отклонил иск Собчак с требованием отмены регистрации Владимира Путина в качестве кандидата на пост президента. При вынесении решения суд сослался на толкование Конституционного суда о том, что закон ограничивает занятие президентского поста двумя сроками подряд, а не двумя сроками в принципе.
Собчак выдвинута на выборы президента от партии "Гражданская инициатива", Путин баллотируется как самовыдвиженец. Выборы пройдут 18 марта.
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