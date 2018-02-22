На Украине нашли главного союзника в борьбе с «агрессией РФ»

Председатель Верховной рады Андрей Парубий заявил, что Россия "сломает зубы о щит Европы, который вместе держат Украина и Литва". Об этом он сказал на торжественной церемонии к столетию восстановления Литовского государства, сообщает пресс-служба Рады.
"Эти сто лет мы шли путем борьбы и освобождения от Российской империи. Литве удалось удержать свою государственность, и это большая честь и заслуга вашего народа", — сказал Парубий.
По его словам, Литва является для Киева большой помощью в борьбе за независимость.
"Я точно знаю, что российский агрессор сломает зубы о щит Европы, который вместе держат Украина и Литва", — заключил Парубий.
Ранее президент Украины Петр Порошенко призвал Европу создать новую коалицию против России.