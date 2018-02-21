Небензя попросил США не называть власти РФ «режимом» 

Постоянный представитель России при ООН Владимир Небензя попросил свою американскую коллегу Никки Хейли не называть российскую власть «режимом».
Как передает РИА «Новости», соответствующую просьбу Небензя озвучил в ответ на заявления Хейли о нелегитимности действий Москвы, Дамаска, Пхеньяна и Тегерана.
«Хочу напомнить постпреду Хейли — в России не режим, а законно избранный президент и назначенное правительство. Я бы попросил в будущем американскую делегацию соблюдать хотя бы элементарные дипломатические приличия», — сказал постпред.
Небензя напомнил Хейли, что «в Сирии тоже законное правительство, нравится это кому-то или нет».