Ещё
Небензя попросил США не называть власти РФ «режимом»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Небензя попросил США не называть власти РФ «режимом» 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Reuters
Постоянный представитель России при ООН Владимир Небензя попросил свою американскую коллегу Никки Хейли не называть российскую власть «режимом».
Как передает РИА «Новости», соответствующую просьбу Небензя озвучил в ответ на заявления Хейли о нелегитимности действий Москвы, Дамаска, Пхеньяна и Тегерана.
«Хочу напомнить постпреду Хейли — в России не режим, а законно избранный президент и назначенное правительство. Я бы попросил в будущем американскую делегацию соблюдать хотя бы элементарные дипломатические приличия», — сказал постпред.
>> Небензя: РФ заинтересована в завершении конфликта на Украине
Небензя напомнил Хейли, что «в Сирии тоже законное правительство, нравится это кому-то или нет».
 Ещё 21 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдеп «отреагировал» на закон о Донбассе1379
Раскрыт гонорар «украинского политолога» на ток-шоу в РФ121
Сдерживать «агрессию России» будет «украинский Бонапарт»255
«Турецкий поток» споткнулся на пороге Турции2
В ЕС отреагировали на акции украинских погромщиков6
Видео
01:00
Андреева объяснила уход из федерального эфира
Шоу-бизнес
00:42
Раскрыт гонорар «украинского политолога» на ток-шоу в РФ
В мире Украина
01:09
Якутские дети облились водой ради Ди Каприо
Общество
01:35
Женщин заставляли раздеться перед допросом Порошенко
В мире Украина
00:37
Россия усилила авиагруппировку в Сирии
Армия Оружие
01:00
Создатель Amazon строит часы на 10 тысяч лет
Наука и техника Технологии
00:54
Последствия боев в дебальцевском котле показали на видео
В мире Истории
01:35
Допрос Порошенко прекратили после неожиданного вопроса
В мире Украина
04:51
Против жены Аршавина возбудили дело
Происшествия В мире
04:31
«Оранжевый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение