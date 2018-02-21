Лавров пошутил о прожорливых журналистах

Лавров начал встречу с президентом Сербии с шутки о журналистах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал в среду вечером встречу с президентом Сербии Александаром Вучичем с шутки о журналистах, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Толпа журналистов ожидала министра в правительственной вилле "Мир" в Белграде, где должна пройти его встреча с сербским лидером. Увидев их на входе, Лавров не растерялся и с улыбкой спросил у Вучича:

"Надеюсь, их кормить не будут? А то они вам бюджет подорвут!"

Как ожидается, но итогам переговоров Лавров и Вучич выступят с заявлениями для прессы. После брифинга министры продолжат беседу за рабочим ужином.