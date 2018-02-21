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Лавров пошутил о прожорливых журналистах
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Лавров начал встречу с президентом Сербии с шутки о журналистах 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал в среду вечером встречу с президентом Сербии Александаром Вучичем с шутки о журналистах, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Толпа журналистов ожидала министра в правительственной вилле "Мир" в Белграде, где должна пройти его встреча с сербским лидером. Увидев их на входе, Лавров не растерялся и с улыбкой спросил у Вучича:
"Надеюсь, их кормить не будут? А то они вам бюджет подорвут!"
Как ожидается, но итогам переговоров Лавров и Вучич выступят с заявлениями для прессы. После брифинга министры продолжат беседу за рабочим ужином.
Глава МИД России прилетел сегодня вечером в Белград из Любляны, где в ходе рабочего визита провел переговоры со своим словенским коллегой Карлом Эрьявецем, а также был принят президентом республики Борутом Пахором.
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