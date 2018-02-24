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МИД прокомментировал резолюцию Совбеза ООН по Сирии
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МИД прокомментировал резолюцию Совбеза ООН по Сирии 

Рамблер 17 часов назад
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел России отреагировало на принятую Совбезом ООН резолюцию об установлении в Сирии 30-дневного режима прекращения огня для проведения гуманитарных операций. На сайте ведомства появился официальный комментарий, в нем отмечается, что принципиально важным в России считают, что на заседании удалось избежать одобрения продавливавшейся западными членами Совета директивной и нереалистичной схемы установления перемирия.
Как отмечается, документ в его нынешнем виде побуждает стороны конфликта к скорейшему прекращению боевых действий, выполнению ранее согласованных договоренностей и переговорной работе по общей деэскалации и установлению гуманитарных пауз на всей территории страны. «Понятно, что предписаниями из Нью-Йорка без конкретных договоренностей между враждующими сирийскими сторонами прекращение огня не наступает», — говорится в комментарии МИД.
В МИД также выразили надежду, что «зарубежные покровители антиправительственных вооружённых формирований наконец выполнят свою часть „домашнего задания“ и обеспечат прекращение своими подопечными боевой активности в интересах скорейшего и безопасного прохождения гуманитарных конвоев».
>> СБ ООН единогласно принял резолюцию о перемирии в Сирии
В ведомстве также подчеркнули, что Совбез ООН отметил продолжающуюся работу Ирана, России и Турции в зонах деэскалации по сокращению масштабов насилия. А кроме того, впервые за долгие годы Совбез осудил обстрелы Дамаска. Под обстрелы не раз попадало и российское диппредставительство, в результате этих инцидентов погибли сотни мирных жителей, был нанесён серьезный ущерб гражданской инфраструктуре.
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