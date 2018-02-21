Собчак раскритиковала Грудинина в связи со смертной казнью

Кандидат на пост президента России Ксения Собчак рассказала, что смертная казнь ужасна везде, и мораторий на нее защищает не преступников, а россиян от пятен на совести.

Кандидат на пост президента России Ксения Собчак прокомментировала предложение своего соперника Павла Грудинина о возврате смертной казни.

По словам Собчак, смертная казнь ужасна везде, всегда и при любом общественном устройстве. «Когда государство само становится убийцей, оно теряет моральное право карать убийц. Обдуманное убивание живого человека государственной машиной стократ омерзительнее, чем любое убийство с целью ограбления, из ярости или из мести. Это так, и это верно для любого, даже самого демократичного, справедливого и мудрого общества», — заявила она на своей странице в Instagram.

Но проблема в том, считает Собчак, что российское общество и судебная система «близко не доросли до того, чтобы можно было называть их мудрыми, справедливыми или демократичными».

«Главный аргумент против смертной казни в цивилизованных странах — возможность судебных ошибок. А в нашей стране к этому добавляется возможность — да что там, регулярная и доказанная практика! — наглого игнорирования законов и процессуальных норм, презрительного равнодушия к истине». Телеведущая добавила, что если бы смертную казнь не отменили в 1997 году, могла бы случиться непоправимая трагедия.