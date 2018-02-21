Собчак раскритиковала Грудинина

Кандидат на пост президента России Ксения Собчак рассказала, что смертная казнь ужасна везде, и мораторий на нее защищает не преступников, а россиян от пятен на совести.
Кандидат на пост президента России Ксения Собчак прокомментировала предложение своего соперника Павла Грудинина о возврате смертной казни.
По словам Собчак, смертная казнь ужасна везде, всегда и при любом общественном устройстве. «Когда государство само становится убийцей, оно теряет моральное право карать убийц. Обдуманное убивание живого человека государственной машиной стократ омерзительнее, чем любое убийство с целью ограбления, из ярости или из мести. Это так, и это верно для любого, даже самого демократичного, справедливого и мудрого общества», — заявила она на своей странице в Instagram.
Но проблема в том, считает Собчак, что российское общество и судебная система «близко не доросли до того, чтобы можно было называть их мудрыми, справедливыми или демократичными».
Телеведущая добавила, что если бы смертную казнь не отменили в 1997 году, могла бы случиться непоправимая трагедия.
«Главный аргумент против смертной казни в цивилизованных странах — возможность судебных ошибок. А в нашей стране к этому добавляется возможность — да что там, регулярная и доказанная практика! — наглого игнорирования законов и процессуальных норм, презрительного равнодушия к истине».
Она добавила, что мораторий на смертную казнь защищает не преступников:
«Он защищает нас с вами — включая высших чиновников и кандидата в президенты РФ Грудинина — от того, чтобы запятнать свою совесть и совесть своей страны смертями невинных людей. А мне кажется, вам — то есть всем нам — и без этого есть чего стыдиться перед потомками».
Выборы в России пройдут 18 марта 2018 года. Кандидатами являются Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).