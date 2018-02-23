Белый дом подтвердил переговоры Трампа с лидерами Балтийских стран 3 апреля 

ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Белый дом подтвердил предстоящий 3 апреля саммит Балтийских стран в Вашингтоне, президент США Дональд Трамп примет президентов Эстонии, Латвии и Литвы.
Ранее в четверг пресс-службы глав государств Балтии сообщили, что президенты Литвы, Эстонии и Латвии 3 апреля в Вашингтоне примут участие во встрече с руководством США.
Как сообщил Белый дом в пятницу, участники саммита отметят столетие независимости Эстонии, Латвии и Литвы и «заложат основу для нового столетия крепких связей между этими тремя важными союзниками и США».
Лидеры четырех стран «сосредоточатся на вопросах о том, как укрепить общую безопасность, бизнес, торговлю, энергетическое и культурное сотрудничество».
Как сообщалось ранее, стороны также обсудят актуальные вопросы региона и трансатлантического сообщества, вопросы усиления обороны. Главы государств поднимут тему подготовки к предстоящей встрече, посвященной реформированию обороны НАТО и укреплению восточного фланга.