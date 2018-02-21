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Предвыборные дебаты могут показать в записи
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Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям

Памфилова поручила обсудить с кандидатами показ дебатов в записи 

РИА Новости 21 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Глава ЦИК России Элла Памфилова поручила коллегам обсудить с кандидатами в президенты РФ возможность предварительной записи некоторых дебатов и последующей трансляции в определенное графиком время.
В ходе заседания в среду она проинформировала, что в Центризбирком поступило обращение кандидата от ЛДПР Владимира Жириновского с соответствующим предложением.
"Если все остальные участники дебатов согласятся, чтобы разгрузить те или иные дни, где наибольшее количество дебатов, он предлагает сделать запись одного или двух (раундов дебатов) по договоренности с другими участниками, чтобы включить тогда, когда предполагается именно эта трансляция", — рассказала Памфилова.
Глава ведомства попросила членов ЦИК Сергея Сироткина и Валерия Гальченко обсудить этот вопрос со всеми кандидатами: если они также считают график дебатов в какие-то дни очень интенсивным, например, когда выпадает сразу по семь дебатов, они могут договорится о том, чтобы часть из них записать в выходные дни или другое время, а затем включить в сетку.
"Здесь у нас все уполномоченные кандидатов есть, пожалуйста, интенсивно поработайте, обсудите. Если это всех кандидатов устроит и они найдут консенсус, то и Центральная избирательная комиссия поспособствует, и каналы, насколько знаю, тоже готовы пойти навстречу, исходя из желания кандидатов", — сказала Памфилова.
"Что касается сетки, она сформирована жестко, менять ее невозможно, мы ее утвердили, но вот такой вариант вполне возможен", — пояснила глава ЦИК.
Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.
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